打籃球心臟病發當場斃命　男奇蹟復活分享「死亡28分鐘」世界

▲男子死亡28分鐘後復活。（圖／翻攝自Facebook／Phill Zdybel ）

記者李振慧／綜合報導

澳洲57歲男子菲爾(Phill Zdybel)打籃球時突然心臟病發，當場倒在地上失去氣息，後來被急救送到醫院，他醒來後才知道原來自己曾死亡28分鐘，而他決定對外透露他在死亡期間所經歷到的奇妙體驗。

身為跆拳道教練的菲爾，去年11月在吉朗(Geelong)打籃球時因為太激烈，導致患有冠狀動脈瘤的他突然心臟病發，倒地後當場死亡，幸好兒子約書亞(Joshua)發現後緊急找來急救人員，搶救後奇蹟生還。

菲爾昏迷幾天後在醫院醒來，才知道原來自己曾死亡28分鐘，他近來向當地媒體透露，死亡期間他沒有看到所謂的「人生跑馬燈」或是白光，而是彷彿靈魂出竅一般，人浮在半空中，看到昏迷的自己躺在地上，一旁的人則拼命急救，「我當下感覺滿混亂的」。

菲爾感激表示，幸好他不是在睡覺或開車時心臟病發作，而是在周圍有這麼多人能夠提供幫助的情況下，「不然沒有人會發現我，我能活下來真的是奇蹟」， 死而復生的經歷也讓他對人生改觀，「我們平時擔心的許多事情，其實都不值得擔心，不要讓任何人告訴你，你不能做什麼事情」。