遭撿屍痛醒急躲浴室　淫運將呼呼大睡...她披浴巾衝櫃台求救

▲被害人遭計程車司機撿屍性侵，因痛醒衝到浴室躲避後，披著浴巾跑到櫃台求救。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

張姓計程車司機3月間搭載1名喝到泥醉的女乘客，因為怎麼樣都問不清楚目的地，竟直接把女客載到中山區旅館開房間，將女客衣褲脫光後指侵，昏睡中的被害人痛醒，直接衝進浴室反鎖打電話求救，等再開浴室門發現張男已經睡到打呼，才披著大浴巾從7樓直衝1樓櫃台報案逮人，北檢調查後，依趁機性交罪起訴張姓運將。

被害人是在3月8日凌晨3點多的時候，和友人在台北市大安區某酒吧喝醉後，搭上張男的計程車要回家，但是被害人因為酒醉說不清楚住址，張男開車晃了一圈，乾脆把車開進中山區的唯客樂旅館投宿，張男把被害人放到床上後，見被害人仍昏迷不醒，直接扒掉被害人衣褲，以手指性侵被害人得逞。

被害人瞬間被痛醒，發現自己身處陌生環境，身旁有陌生男子，顧不得自己赤裸，藉口要先洗澡，衝進浴室並反鎖，打電話向男友求救，隔了一段時間後，她打開浴室門發現張男在打呼，因此趁隙披上旅館的大浴巾，在凌晨5點多的時候，從房間所在的7樓直衝1樓，向櫃檯人員求救報案。

警方獲報到場以現行犯逮捕張男，張男一開始還解釋，女乘客講不清要去哪裡，他又累的，所以開房間倒頭就睡，否認性侵，但因監視器畫面等證據確鑿，張男才改口承認犯行，被檢察官依趁機性交罪嫌起訴。