　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車考照7.1萬人放鳥　黑名單制加嚴「缺考1次就停權15天」

▲▼機車考照筆試。（圖／記者李姿慧攝）

▲去年機車考照缺席人數高達7.1萬人次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

機車考照去年高達7.1萬人預約考照卻「放鴿子」占用名額，公路局祭出「黑名單加嚴」措施，現行報考2個月內放鳥3次才停權2個月，未來報考缺席1次就可停權15天，爽約2次停權30天，連續缺考3次停權60天，最快1月20日前公告實施。

根據規定，現行機車考照採預約制，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

缺考率一路飆升　去年暴增至24.58%

不過即便有停權機制，根據公路局統計，近年預約後缺考比例攀升，111年報名後未到考率僅5.77%、112年增加為9.52%、113年達12.35%、114年機車考照缺考率暴增至24.58%，去年放鴿子人數高達7萬1131人，為111年的3.5倍。

由於1月30日起機車考照筆試將取消是非題，全面改選擇題，公路局也同步精進機車考照預約網路預約制度，將針對黑名單機制加嚴，改採累進停權制，將現行「2個月內3次未到考，停權2個月」之規定，修正為累進暫停預約機制。

▲▼近5年機車預約考照及缺考統計。（圖／公路局提供）

▲近5年機車預約考照及缺考統計。（圖／公路局提供）

公路局長林福山指出，由於預約報考後缺席比例超過2成，占用預約額度影響其他人權益，因此未來機車考照預約制度將調整，預約報考機車考照後，第1次未報到將停權15日，第2次未報到則暫停預約30日，第3次未報到暫停預約60日。

黑名單改累進制　應考一次可「歸零」

公路局也舉例，假設民眾1月15日預約考照但未報到，第1次未報到，依新制暫停預約15日，至1月31日方可再次預約。

若該民眾2月5日再次預約但又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30日，至3月8日方可再預約；民眾第3次仍未報到，則暫停預約60日。若該民眾任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

預約更彈性　最晚考前3天仍可報名

林福山表示，未來機車考照也將縮短預約天數機制，最晚7天前要預約將放寬，改為前3天仍可預約，增加民眾預約彈性。

公路局進一步說明，現行「網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止」，未來將調整為「開放至考照日前3日24時截止」，縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形。本項調整後，可預約天數將由23天延長為27天。

取消方式也簡化　考照當天早上7點前可線上申請

此外，公路局也將簡化機車預約考照的取消方式，統一採網路取消作業，民眾如無法應考，最遲於考照當日上午7時前可於監理服務網自行取消預約，不計入未報到紀錄。

▲機車考照,示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲機車考照黑名單新制預計1月20日前公告實施。（示意圖／資料照片）

針對新制預計實施時間，公路局表示，停權機制之修正，公路局已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預計於115年1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施。屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

公路局表示，新制實施後，將可引導民眾更謹慎預約，改採累進制，民眾第1次未報到即暫停預約15日，相較現行須累計3次方暫停預約之規定，促使民眾妥適預約考照；另可兼顧民眾權益，使初次預約但未報到的民眾僅暫停15日，對因故疏漏未到考之民眾影響較小，兼顧考照權益，並提升名額使用效率，降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

【小小模特】女兒看到包包說想拍照 拿起包架式十足

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

「下週寒流週」　專家曝最冷時間

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

醫大生嘲諷兒科、影射唐氏症！陽交大回應

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

3小屁孩惡搞！街頭亂丟鞭炮險釀火燒車

3小屁孩惡搞！街頭亂丟鞭炮險釀火燒車

昨夜網路出現一段標題為「員林炸彈客出沒」的危險影片，被轉傳分享在彰化各大社群，引發民眾恐慌，員林警方立即主動迅速追查，據悉該案發生於去年10月初，當時有2名少年騎乘機車雙載、由一名少年掌鏡，在街頭朝行駛中的車輛丟擲鞭炮瞬間爆炸，由於一旁還有加油站﹑差點釀成重大事故。警方偵訊後已依涉社維法及公共危險等罪嫌函送法辦。

台中男欠人2萬還生氣！預告燒機車真動手

台中男欠人2萬還生氣！預告燒機車真動手

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

女騎士直衝騎樓　連撞3機車幸運僅輕傷送醫

女騎士直衝騎樓　連撞3機車幸運僅輕傷送醫

關鍵字：

機車考照缺考停權黑名單公路局

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面