機車考照7.1萬人放鳥　黑名單制加嚴「缺考1次就停權15天」

▲去年機車考照缺席人數高達7.1萬人次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

機車考照去年高達7.1萬人預約考照卻「放鴿子」占用名額，公路局祭出「黑名單加嚴」措施，現行報考2個月內放鳥3次才停權2個月，未來報考缺席1次就可停權15天，爽約2次停權30天，連續缺考3次停權60天，最快1月20日前公告實施。

根據規定，現行機車考照採預約制，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

缺考率一路飆升 去年暴增至24.58%

不過即便有停權機制，根據公路局統計，近年預約後缺考比例攀升，111年報名後未到考率僅5.77%、112年增加為9.52%、113年達12.35%、114年機車考照缺考率暴增至24.58%，去年放鴿子人數高達7萬1131人，為111年的3.5倍。

由於1月30日起機車考照筆試將取消是非題，全面改選擇題，公路局也同步精進機車考照預約網路預約制度，將針對黑名單機制加嚴，改採累進停權制，將現行「2個月內3次未到考，停權2個月」之規定，修正為累進暫停預約機制。

▲近5年機車預約考照及缺考統計。（圖／公路局提供）

公路局長林福山指出，由於預約報考後缺席比例超過2成，占用預約額度影響其他人權益，因此未來機車考照預約制度將調整，預約報考機車考照後，第1次未報到將停權15日，第2次未報到則暫停預約30日，第3次未報到暫停預約60日。

黑名單改累進制 應考一次可「歸零」

公路局也舉例，假設民眾1月15日預約考照但未報到，第1次未報到，依新制暫停預約15日，至1月31日方可再次預約。

若該民眾2月5日再次預約但又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30日，至3月8日方可再預約；民眾第3次仍未報到，則暫停預約60日。若該民眾任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

預約更彈性 最晚考前3天仍可報名

林福山表示，未來機車考照也將縮短預約天數機制，最晚7天前要預約將放寬，改為前3天仍可預約，增加民眾預約彈性。

公路局進一步說明，現行「網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止」，未來將調整為「開放至考照日前3日24時截止」，縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形。本項調整後，可預約天數將由23天延長為27天。

取消方式也簡化 考照當天早上7點前可線上申請

此外，公路局也將簡化機車預約考照的取消方式，統一採網路取消作業，民眾如無法應考，最遲於考照當日上午7時前可於監理服務網自行取消預約，不計入未報到紀錄。

▲機車考照黑名單新制預計1月20日前公告實施。（示意圖／資料照片）

針對新制預計實施時間，公路局表示，停權機制之修正，公路局已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預計於115年1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施。屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

公路局表示，新制實施後，將可引導民眾更謹慎預約，改採累進制，民眾第1次未報到即暫停預約15日，相較現行須累計3次方暫停預約之規定，促使民眾妥適預約考照；另可兼顧民眾權益，使初次預約但未報到的民眾僅暫停15日，對因故疏漏未到考之民眾影響較小，兼顧考照權益，並提升名額使用效率，降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用。