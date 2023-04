20歲女開車被「巨石爆窗砸死」　3高中生冷血犯案還拍照紀念

▲警方確定女子死因是被石頭砸死。(圖/翻攝自Jefferson County Sheriff's Office)

記者李振慧/綜合報導

美國科羅拉多州20歲女子巴特爾(Alexa Bartell)被人發現陳屍在車上,朋友透過手機定位才找到她,調查發現她不是死於車禍,而是開車時遭3名高中生亂石砸死,3人後來還和她被砸毀的車輛拍照紀念,行徑十分冷血。

20歲女子巴特爾19日晚間10時45分開車時一邊與朋友通話,後來突然斷訊,朋友擔心她下落使用手機定位,結果在一輛翻倒路邊的車輛中找到她,發現時人已經死亡,擋風玻璃疑似遭巨石擊破。

These are the three 18-year-olds arrested in connection to the rock throwing incidents last week.

Joseph Koenig

Nicholas “Mitch” Karol-Chik

Zachary Kwak

All three face a First Degree Murder, Extreme Indifference charge for the death of 20-year-old Alexa Bartell. #9News pic.twitter.com/zZ8jqjc5O8