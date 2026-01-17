關出來又酒駕！6犯女駕駛求情「知錯了」　法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女子小鳳（化名）過去有5次酒駕紀錄，入監執行完畢之後，竟再度酒駕，因而被法院判處有期徒刑6個月，但她以家人生病需要照護為由，希望能獲得易科罰金的機會。不過，台南地院法官認為，入監執行固然可能影響到小鳳的家庭或工作，但造成這樣的負面影響，她本人也難辭其咎，最終沒有採信她的說詞，並裁定駁回。

▲小鳳第6次酒駕被判刑，但她仍希望能獲得易科罰金的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在聲明異議中提到，她在2025年8月因酒駕被查獲（酒測值0.55毫克），經法院判處有期徒刑6個月，併科罰金5000元，但檢察官審核後不同意讓她易科罰金或易服勞動，她已經知錯，由於平時需要賺錢養家，還要照顧生病的家人，如果她入監執行，不知道家人該怎麼繼續生活，所以希望能獲得易科罰金的機會。

台南地院法官表示，經查，在本案發生之前，小鳳已經有5次酒駕紀錄，第5次酒駕案件被法院判處有期徒刑5個月，入監執行直到2023年11月才執行完畢，結果僅僅過了1年多，她就因為第6次酒駕被抓。

法官認為，檢察官在執行指揮執行的過程中，已經先給予小鳳充分陳述意見及表達個人特殊事由的機會與時間，也做了相應的審酌，所以本案中檢方執行指揮程序並無重大違誤，符合正當法律程序的要求。

法官指出，小鳳入監執行，固然可能影響到家庭或工作，但小鳳的家庭之所以會受到這樣的負面影響，她本人難辭其咎，況且她的情況也不符合檢方必須忽略刑法第41條第1項但書所記載「如不執行難收矯正之效」的審查要件，最終認定她的聲明異議為無理由，並裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。