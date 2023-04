24歲辣模被男鄰居綑綁床上　注射清潔劑殺害「灌成水泥塊」封屍

▲女子被灌成水泥塊,警方花費5個月才找到屍體。(圖/翻攝自Instagram)

記者李振慧/綜合報導

美國拉斯維加斯24歲辣模岡薩雷斯(Esmeralda Gonzalez)在家突然失蹤,後來發現是遭49歲男子普雷斯蒂皮諾(Christopher Prestipino)綁架,綁在床上施打泳池清潔劑殺害,死後封屍在水泥中,讓警方在她失蹤5個月後才終於找到遺體。

這起駭人案件發生在2019年5月,在網路上擁有近3萬粉絲追蹤的辣模岡薩雷斯,因為突然失去音訊,哥哥擔心前往她家查看,意外發現家中遭人洗劫趕緊報案。

有民眾後來向警方透露,在岡薩雷斯消失前,曾看到她穿著內衣和高跟鞋,搖搖晃晃走在街上,還有附近住戶表示,岡薩雷斯曾不小心闖進他家中,神情看起來很恍惚。

JUST IN: Christopher Prestipino, 49, will spend at least ten years in prison before being eligible for parole, according to the Clark County District Attorney’s office. The maximum time he may serve is 25 years. #8NN https://t.co/Lb2KxlRP8o