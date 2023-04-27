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連體雙胞胎「共用下半身」22年　姊任性交男友強迫妹「3P約會」

連體雙胞胎「共用下半身」22年　姊任性交男友強迫妹「3P約會」。（圖／翻攝自Instagram／carmen_andrade2000）

▲雙胞胎時常和男友3人一起約會。（圖／翻攝自Instagram／carmen_andrade2000

記者李振慧／綜合報導

墨西哥22歲女子露琵塔(Lupita Andrade)與姊妹卡門(Carmen Andrade)是一對連體雙胞胎，共用骨盆、生殖系統、肝臟等多處身體部位的他們，一直很享受彼此的陪伴，然而卡門後來卻結交男友，3人被迫得一起約會，為他們的生活帶來許多改變。

出生在墨西哥的這對連體雙胞胎，目前已移居到美國康乃狄克州生活，近來他們接受美國Today show採訪，向外界揭露關於連體雙胞胎的事情，包含外界最好奇的約會生活。

露琵塔和卡門表示，由於她們共用太多器官，若是接受分離手術可能會有生命危險，所以從嬰兒時期開始，長時間接受物理性治療，學習如何坐起來並且一起使用雙腿，如今22歲的她們已經十分熟練如何共用身體。

連體雙胞胎「共用下半身」22年　姊任性交男友強迫妹「3P約會」。（圖／翻攝自Instagram／carmen_andrade2000）

▲2人一起共用身體許多部位。（圖／翻攝自Instagram／carmen_andrade2000）

2人雖然都擁有2條手臂，但是每人都只有一條腿，所以行走時，常常得由擁有右腿的卡門負責控制方向，幸運的是，2人時尚品味、興趣都相同，所以要穿什麼衣服等決定都很容易獲得共識，唯一無法取得共識的就是他們的感情生活。

身為無性戀者的露琵塔對談戀愛完全不感興趣，卡門卻會用交友軟體約會，最後成功交到男友丹尼爾(Daniel)。露琵塔雖然對丹尼爾沒有興趣，但3人相處十分融洽，卡門表示，「這真的很有趣，通常我比露琵塔晚睡，但是當丹尼爾也在時我常常會先睡著，所以只剩露琵塔和他一直聊天」。

卡門無奈表示，她因為很想長時間和丹尼爾膩在一起，為了讓露琵塔願意和他們出去，只好讓露琵塔負責選擇想去的地方與活動，雖然目前她尚未與男友發生性關係，但已經順利交往2年，計劃不久的將來要一起同居甚至訂婚。

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