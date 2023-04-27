坐火車睡著！她醒來驚覺「身旁多一個裸男」　當場嚇傻

▲英國一名女子搭火車時遇到暴露狂。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國發生離奇事件，一名女子坐火車時不小心睡著，醒來察覺到身旁座位多了一名乘客，她原本沒想太多，定睛一看才發現對方竟然全身赤裸，當場嚇傻。

BBC等媒體報導，本案發生於20日上午7時20分左右，受害者一大早在蘇格蘭波爾蒙特（Polmont）上車，不久後就睡著了，未料再度睜眼，竟是驚恐畫面。

隨後，裸男兀自穿上黑色T恤、慢跑褲及黑色短靴，在愛丁堡威瓦利（Waverley）下車。據悉，當時車廂內還有其他乘客，但除此之外報導沒有提及更多細節。

英國鐵路警察調閱監視器後發現，嫌犯是一名白人男性，年紀約為65-70歲，頭髮短而灰白，留著短短的鬍鬚，研判身高約在5英尺6英寸左右（約167公分），身材中等苗條。他們將此案定調為公共猥褻案，並且呼籲掌握線索的民眾前來提供資訊。

此前，蘇格蘭運輸署（Transport Scotland）數據顯示，1/3女性搭乘大眾交通工具時會擔心自己的安全，讓署長吉爾魯斯（Jenny Gilruth）直言，「這在21世紀的蘇格蘭是完全不可接受的。」根據上述結果，相關單位也提出10項建議，包括如何支持與保護乘客、交通單位員工人身安全培訓、建立可信的通報制度等。