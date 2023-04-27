想當殺人犯！男用複合弓在「超市大逃殺」　少女身體多處被刺穿





▲男子用弓箭獵殺少女。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲28歲男子柏克(Benjamin Jeremy Bourke)因為想當殺手，帶著弓箭與刀具前往當地超市，竟然把一名10幾歲少女當成獵物，狂射多箭想要把人獵殺，導致少女手部、身體多處被射穿，近來他因為謀殺未遂罪被判入獄10年6個月。

男子柏克被控2020年9月20日在布里斯本西部Booval當地Aldi超市，像「對待動物一樣」用弓箭獵殺一名少女，法院資料指出，當天他和室友吵了一架後，很想被警察射殺，所以他決定把自己變成殺手，帶著一把複合弓(Compound Bow)、2把刀和3把槌子出門。

柏克原本計畫射殺一名帶著小孩的母親，但是後來打消主意，轉而攻擊一名慢跑女子，幸好女子沒有被射中，後來他走到超市，把目標鎖定一名正在停自行車的少女，他摘下面具後告訴少女，「我先讓你知道我是誰」，接著便瘋狂朝少女射箭。

少女倉皇躲進店中時，柏克也在後方一路追殺，造成少女左手和胸部中箭，後來2名男子幫忙將殺紅眼的柏克壓制，警方也緊接著趕到現場，整個攻擊過程約持續4到5分鐘。

本案近來開庭，檢察官勒格朗(Matt Le Grand)指控，柏克出於自私心態，把少女當成動物獵殺約4分鐘，事後表現也讓人感覺欠缺悔意。法官最後認同這是一起有預謀與目的性攻擊，判處柏克10年6個月刑期。