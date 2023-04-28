騷擾長達2年！22歲女上班被跟蹤男射殺　濺血曝屍街頭引眾怒

▲女子在街上被跟蹤男子殺害。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦發生一起駭人命案，一名22歲女子上班途中，突然被一名男子開槍，陳屍在大街上引發附近民眾圍觀。警方後來逮捕凶嫌拉索爾(Deepak Rathore)，他因為向受害者求婚被拒絕，就一直跟蹤騷擾對方長達2年。

警方表示，在當地餐館工作的22歲女子普賈(Pooja)，26日早上出門正準備騎車上班時，被突然出現的男子拉索爾攔住，當場被開槍射殺。拉索爾犯案後立即逃離現場，附近目睹慘案的民眾趕緊幫忙報案。

死者家屬指控，普賈平時與母親、2名姊妹住在一起，自從2年前拒絕拉索爾求婚後，便一直遭到拉索爾跟蹤騷擾，雖然她曾經把拉索爾告上法庭，但還是無法阻止對方惡行。

普賈慘死街頭的模樣與故事後來在網路上流傳，引發當地民眾憤怒，強烈要求當局一定逮捕到凶嫌。警方隨即展開搜索行動，27日在拉索爾位於Brahmakund家中找到人，然而他卻拒捕逃走，雙方一度展開槍戰，過程中打傷一名警察，他最後也因為中槍被捕。同時因為當局發現拉索爾的家是違建，已出動怪手拆除。