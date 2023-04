騷擾長達2年！22歲女上班被跟蹤男射殺　濺血曝屍街頭引眾怒

▲女子在街上被跟蹤男子殺害。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

印度中央邦發生一起駭人命案,一名22歲女子上班途中,突然被一名男子開槍,陳屍在大街上引發附近民眾圍觀。警方後來逮捕凶嫌拉索爾(Deepak Rathore),他因為向受害者求婚被拒絕,就一直跟蹤騷擾對方長達2年。

警方表示,在當地餐館工作的22歲女子普賈(Pooja),26日早上出門正準備騎車上班時,被突然出現的男子拉索爾攔住,當場被開槍射殺。拉索爾犯案後立即逃離現場,附近目睹慘案的民眾趕緊幫忙報案。

死者家屬指控,普賈平時與母親、2名姊妹住在一起,自從2年前拒絕拉索爾求婚後,便一直遭到拉索爾跟蹤騷擾,雖然她曾經把拉索爾告上法庭,但還是無法阻止對方惡行。

普賈慘死街頭的模樣與故事後來在網路上流傳,引發當地民眾憤怒,強烈要求當局一定逮捕到凶嫌。警方隨即展開搜索行動,27日在拉索爾位於Brahmakund家中找到人,然而他卻拒捕逃走,雙方一度展開槍戰,過程中打傷一名警察,他最後也因為中槍被捕。同時因為當局發現拉索爾的家是違建,已出動怪手拆除。

#Update: The police administration demolished the house of Deepak Rathore, accused of killing a girl in one-sided love in #Dhar district, the accused out of reach.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/OnyrugGCgk