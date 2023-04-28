棋牌社「累積點數送機票」攬客...還有異國美食　警攻堅逮63賭客

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某棋牌社打著「累積點數送機票」攬客促銷，果然吸引不少賭客上門，桃園警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，蒐證齊全後配合特勤人員在中正路某高級商辦大樓攻堅，當場破獲設備豪華的百家樂賭場，現場有53名賭客、10名工作人員與大批賭具，但現場並未查獲現金等賭資，警方偵訊後依賭博、違反社維法送辦。

▲桃園市警局日前根據線報在桃園區轄區中正路某大樓棋牌社查獲百家樂賭場，警方控制現場賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局根據線報在桃園區轄區中正路某大樓棋牌社查獲百家樂賭場，特警荷槍實彈準備攻堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局執行「清源2.0專案」時接獲情資，桃園區中正某高級商辦大樓某棋牌社以合法掩護非法，但卻經營百家樂職業賭場，除以「累積點數送機票」攬客外，現場還提供異國美食為噱頭，吸引大批賭客登門，且該賭場隱身在高級商辦大樓內，大樓還由專人把風層層控管電梯，過濾進出人員以規避查緝或臨檢，警方報請桃園地檢署檢察官指揮，並組成專案小組監控蒐證。

▲桃園市警局在桃園區轄區中正路某大樓棋牌社查獲百家樂賭場，特警荷槍實彈攻堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經專案小組長期蒐證並掌握該賭場經營模式，日前持桃園地院核發搜索票，偕同保警大特警強勢攻堅，當場查獲10名工作人員、53名賭客到案，現場賭客發現荷槍實彈特警衝入，當場嚇得傻眼，警方在現場查扣賭具一批、電腦主機等相關物證，特殊之處是現場並無現金、賭資與籌碼，但檢警專案小組仍掌握賭博證據。

桃園市長張善政得知桃園警分局查獲大型百家樂賭場案，當場頒獎鼓勵破獲百家樂職業賭場，張善政表示，桃園發展不容老鼠屎破壞，對治安危害源不斷打擊，讓投機份子無處可藏身，終會在桃園市消聲匿跡，也對桃警團隊辛勞付出給予肯定與鼓勵。