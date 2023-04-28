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社會 社會焦點 保障人權

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖　鄰曝：常見少年郎進出

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

澎湖26日傳出遊客圍毆在地人事件，引起當地鄉親怒火；而今涉案的6男2女一行人社群帳號都被肉搜曝光，網紅「四叉貓」劉宇更在臉書爆料，指稱其中一位施暴者是桃園龜山「朕武資產管理公司」的一員，3月26日才風光開幕。消息曝光後，今(28日)記者前往查看，發現公司大門深鎖，一早只見警方前往蹲點巡邏。記者詢問附近鄰居，均表示常見「少年郎」進出，對該公司不甚了解。

▲▼澎湖8遊客圍毆當地人，桃園「朕武資產管理公司」起底。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「朕武資產管理公司」被曝光後今早大門深鎖。（圖／記者沈繼昌攝）

初步了解，涉案的8名遊客26日到澎湖旅遊，但僅因一起小擦撞，竟將當地一名洪姓駕駛拖下車圍毆，畫面曝光後在民風淳樸的當地引發喧然大波，不少鄉親氣得包圍派出所要求打人的惡煞出面理論。澎湖檢方偵辦後，認為其中3人涉嫌傷害，最終裁定6萬元交保，一行人昨(27日)也在警方的護送下搭機返回台灣本島。

四叉貓27日在臉書爆料，涉案的其中一名惡煞3月26日出現在桃園龜山「朕武資產管理公司」的開幕影片中，該名身材高壯的男子梳著油頭、身穿黑襯衫、還戴著超粗金項鍊，拍照時站在C位，看起來頗具份量，相當年輕有為。四叉貓也透露，他從該資產管理公司的IG中找到該男子的本名和臉書，經PAPAGO人臉辨識功能分析，「確認同一人，是本人無誤。」

▲▼澎湖打人惡煞身分遭起底。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

▲其中一名涉案男子上個月才出現在開幕影片中，且還站在C位，看起來頗具份量。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

根據該公司臉書介紹，朕武資產管理專營「民間資金週轉、各式債務整合、代墊代償」、「土地房屋借貸、降息增貸」、「汽機車貸款、商品貸款、銀行信用貸款」、「中古車買賣貸款、外匯車辦理」、「24小時大小額資金」等項目，粉專類別還設為「金融服務」。

該公司取名「朕武」，根據教育部解釋，「朕」一字是秦始皇以後專屬於皇帝的自稱；而「武」字則有勇猛、威武之意，兩字合在一起可謂相當霸氣，看過一眼就讓人印象深刻。該公司坐落於田徑場對面，還開在新落成的建案1樓，屋齡僅有5年，店面外觀十分新穎氣派，門口就是寬敞的人行道，隔壁還有愛心小熊雕塑襯托，增加幾分和藹形象。

▲▼澎湖8遊客圍毆當地人，桃園「朕武資產管理公司」起底。（圖／記者沈繼昌攝）

▲公司一旁就是可愛的小熊雕塑，增添幾分和藹親民的形象。（圖／記者沈繼昌攝）

由於公司名稱太過響亮，曝光後也引起網友朝聖，今(28日)一早《ETtoday新聞雲》記者特地前往查看，疑似是受到澎湖風波影響，今「朕武」大門深鎖，不見相關人員進出，門口一早只有員警開著警車前來蹲點站崗。

記者詢問附近鄰居，大多對剛開幕短短1個月的「朕武資產管理公司」沒有太深刻印象，平時也幾乎沒有互動，不太了解，僅簡短表示，店門口常有雙B豪車停靠，出入的多是「少年郎」，感覺走路有風、在社會上頗具份量；但記者進一步追問，是否都是黑道、幫派份子，鄰居則都閉口不言，不敢多說。

▼今早公司大門深鎖，僅有警車到場蹲點巡邏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼澎湖8遊客圍毆當地人，桃園「朕武資產管理公司」起底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼澎湖8遊客圍毆當地人，桃園「朕武資產管理公司」起底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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