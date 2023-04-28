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社會 社會焦點 保障人權

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤「我沒去」：莫名其妙被罵

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

澎湖日前發生一起觀光客圍毆在地人的事件，引發鄉親憤怒！一行人除了被趕出民宿、在地人包圍警局聲討外，他們的社群帳號也遭網友肉搜公布，其中一名施暴者更遭起底在桃園開設「朕武資產管理公司」。公司劉姓執行長28日出面表示，自己根本沒去澎湖卻被肉搜，十分冤枉。

▲朕武公司執行長遭肉搜喊冤，強調自己根本沒去澎湖。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲朕武公司執行長遭肉搜喊冤，強調自己根本沒去澎湖。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

初步了解，涉案的8名遊客26日到澎湖旅遊，但僅因一起小擦撞，竟將當地一名洪姓駕駛拖下車圍毆，畫面曝光後在民風淳樸的當地引發喧然大波，不少鄉親氣得包圍派出所要求打人的惡煞出面理論。澎湖檢方偵辦後，認為其中3人涉嫌傷害，最終裁定6萬元交保，一行人27日也在警方的護送下搭機返回台灣本島。

▲朕武公司執行長遭肉搜喊冤，強調自己根本沒去澎湖。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

四叉貓27日在臉書爆料，涉案的其中一名惡煞3月26日出現在桃園龜山「朕武資產管理公司」的開幕影片中，該名身材高壯的男子梳著油頭、身穿黑襯衫、還戴著超粗金項鍊，拍照時站在C位，看起來頗具份量，相當年輕有為。四叉貓也透露，他從該資產管理公司的IG中找到該男子的本名和臉書，經PAPAGO人臉辨識功能分析，「確認同一人，是本人無誤。」

事發後，幾名觀光客社群帳號全被網友肉搜灌爆。朕武公司劉姓執行長則憤怒表示，3月26日開幕拍的照片被拿來起底，導致他的社群帳號也被人肉搜，「每天起床都有好幾百則訊息這樣回復，我連澎湖都沒有去，莫名其妙被人家罵、被人家說打人」。

劉姓執行長指出，當時去澎湖玩的是公司另外一位股東，而那位股東在現場也沒有動手，如今因為一張照片，讓他被肉搜非常沒有理由，他深感冤枉，希望媒體能還他一個公道。

▲▼澎湖打人惡煞身分遭起底。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

▲其中一名涉案男子上個月才出現在開幕影片中，且還站在C位，看起來頗具份量。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

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