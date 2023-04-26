抖音15萬粉…25歲網紅失蹤2個月「冰櫃內找到」　丈夫虐殺判決出爐

▲25歲女網紅被夫殺害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川廣元蒼溪縣一名網紅2021年遭丈夫勒殺，後被藏屍冰櫃內長達2個多月。在此期間，丈夫每天接送孩子上下學，被逮捕時甚至還在開心打牌。案發1年多以後，該案有了最新進展。據陸媒25日披露，案件前段時間已一審宣判，兇手被判死緩。

綜合陸媒報導，2021年11月，四川蒼溪驚爆一名網紅女主播被丈夫殺害藏屍，據悉，該名女子25歲，在某短影音平台上有15萬粉絲。

據王男家樓下一餐館老闆透露，網紅妻子直播賺了不少錢，還給男子買了一輛BMW車，被抓前，男子表現淡定，還邀約朋友一起慶祝自己的生日，同時還登入妻子的抖音發布動態。

▲死者屍體藏冰櫃長達兩月。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

據一名知情鄰居透露， 被害者是綿陽市鹽亭縣人，家人長期聯繫不上她，於是妹妹報了警，「早在（2021年）9月14日，嫌疑人王男就用一根繩子將妻子勒死，然後將她捆綁後藏於冰櫃中，並不像網傳的碎屍。」

附近多名街坊鄰居透露，（2021年）11月20日早上，警方將嫌疑人王男逮捕，同時在他家中的冰櫃中找到了屍體。知情人士透露，「我當時親眼看到了抓捕過程，就在對面那棟樓上，據說男子當時正在打牌。」

被害人母親表示，女兒從小在四川綿陽長大，在當地讀了高中，但沒上大學，而是去學了彩妝。後來，女兒到外面去打工，還在成都賣過衣服。在成都打工期間，女兒和王男相識。

對於女兒和王男的感情，被害人母親稱，和孩子父親都不支持，不過最終也沒能阻止兩人的感情，2018年，女兒和王男生下一個兒子，後來才登記了結婚。

▲兇手被逮捕畫面。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

被害人母親稱，孩子出生後，女兒加入重慶一家公司當網紅，後到王男家鄉四川蒼溪發展。王男此前告訴女兒有房有店門，後來發現是騙人的，王男家就在四川蒼溪一棟老公寓8樓，兩人後來帶著孩子在裡面生活。

2021年11月20日，警方在王男家中的冰櫃裡發現了被害人的遺體。據警方所說，王男用電線纏住被害人的脖子，致對方身亡，後來又用膠帶封住被害人鼻子，纏住手腳，將屍體藏於事後買來的冰櫃裡。

2022年7月，該案在四川省廣元市中級人民法院開庭，被害人親屬請求對王男從重處罰，並賠償90餘萬元（人民幣，下同）。

近日，被害人的母親透露，今年（2023年）春節前後，廣元市中級人民法院對該案進行了一審判決，王男被處判死緩，限制減刑。她悲痛說，女兒去世時，只有25歲，外孫女目前由奶奶在照顧，「民事賠償除了喪葬費外，他們沒有再給其他錢。」