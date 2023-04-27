監視器拍到男路邊看A片「性侵海鷗」　獵奇案法官震驚：前所未見

▲男子被拍到在路邊性侵海鷗。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國40歲男子大衛(David Lee)被監視器拍到，他在路邊抓起一隻海鷗後，竟然脫下褲子邊看A片邊性侵，變態事件連有多年辦案經驗的法官都被震驚，直言這是他們審過最不尋常的案件。

事件發生在去年8月17日凌晨1時，大衛被控在泰恩-威爾郡(Tyne and Wear)桑德蘭(Sunderland)一條小巷子中，脫掉褲子後突然跪在地上，用下體性侵一隻海鷗，手機還一邊播放色情片，完事後就一腳把海鷗踢開。

Sunderland man ‘watched porn as he masturbated over captured seagull’

David Lee, 40, from Roker Avenue, Sunderland, admitted causing unnecessary suffering to a herring gull at 1am last August 17. pic.twitter.com/9EVSaHjC68 — U.K Regional Crime. Undecided voter. (@Harley_Tory) April 25, 2023

大衛被捕後辯稱，他在路邊看到這隻受傷海鷗想要幫忙，才會用手機查詢，看看自己可以做些什麼，然而警方查看他的手機發現，他完全沒有搜詢過任何獸醫號碼，而是一直在瀏覽色情網站。

本案近來在法庭上公開監視器畫面，拍到大衛一直在路上追逐一隻海鷗，後來他便抓著海鷗走進小巷中性侵，性侵過程全被鏡頭清楚拍了下來。誇張案件讓法官吉爾伯特(Kay Gilbert)表示，「我不得不說，身為一名經驗豐富的地方法官，這是我們遇過最不尋常的案件之一」，判決結果將於下月23日進行宣判。