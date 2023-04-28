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高雄蛇蠍婦50萬元買2少年砍死偷腥家暴夫　判刑20年定讞

▲杜女涉買凶殺夫被移送地檢署 。（圖／記者吳世龍攝）

▲杜婦買凶殺夫，判刑定讞 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市杜姓婦人，不滿曾姓丈夫偷腥、又對她家暴，2021年間竟與楊姓鄰居合謀，以50萬元保險金為代價，唆使2名16歲少年，持刀砍死曾姓丈夫。一審將杜姓婦人判刑20年，二審改判無期徒刑，更一審又改判20年。全案再上訴，最高法院審理後，28號駁回上訴，將杜婦判刑20年定讞。

本案發生在2021年4月間，杜婦懷疑曾姓丈夫外遇又對她家暴，到鄰居楊姓男子的搬家公司哭訴，在場有余姓、王姓2名少年。之後杜婦又多次到搬家公司內哭訴，並與楊男謀議，最後杜婦楊男約定，要以曾男身故後的保險理賠金50萬元，當成殺人的代價。

杜婦積極提供曾男照片、機車照片、工作地點、時間等訊息，給予2名少年。但2名少年不置可否，遲遲不願動手。杜婦不斷催促，更說「我自己有精神病在吃藥，會怕會有心理壓力，還要我處理嗎？」2名少年才願意下手。案發余4月19日傍晚，2名少年埋伏在曾男機車附近，等曾男一下班，王姓少年先上前問話分散他注意，余姓少年則自後方持西瓜刀砍殺曾男頸部、肩膀4刀，曾男因右頸深部撕裂傷併血管受損、內頸靜脈斷裂、右肩撕裂傷，最後因低容積性休克而死亡。

檢警循線逮捕2名少年，之後更追出杜婦、楊男的惡行。全案偵查終結後，2名少年涉案部分被移送少年法院，至於杜婦、楊男則被依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。一審法院將杜婦判刑20年，上訴二審後，高雄高分院改重判無期徒刑。

案經撤銷發回，高雄高分院更一審審理後，認為杜婦因為丈夫外遇，所受精神壓力極大，再加上曾一度坦承犯行，因此還是改判她有期徒刑20年。另外同案被告楊姓男子也改判有期徒刑20年。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

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