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近5千人脫穎而出！玉里醫院簡談玉珠、涂千淨獲衛服部行政典範獎

▲▼玉里醫院簡談玉珠（左）及涂千淨（右）接受衛福部頒獎表揚。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院簡談玉珠（左）及涂千淨（右）接受衛福部頒獎表揚。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一個成功的專業化分工的醫院，除了要有必備優秀的醫療專業人員外，行政人員也是醫院內部不可或缺的且相當重要的人力資源。衛生福利部於26日舉辦「衛生福利部第一屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」，公開表揚感謝他們用專業與熱忱，克盡職責，積極認真地為守護醫院的運作及民眾的健康付出與貢獻。

本次頒獎典禮共頒發「資深典範奬」、「優良奬」、及「閃亮新人奬」三項獎項。衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會林慶豐執行長表示，本次三項獎項獲獎人員主要是從衛生福利部所屬27家醫院計4,764名行政人員中，遴選出62位，錄取率為1.3%；而這62位獲獎者中，共有15位已有超過20年的服務年資，其中4位更是超過30年。感謝行政人員們在各自職責上發揮長才，支持配合各項醫療行政工作，成為醫院最優質且不可或缺的團隊成員角色。

▲▼玉里醫院簡談玉珠（左）及涂千淨（右）接受衛福部頒獎表揚。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院榮獲「優良獎」的簡談玉珠專員自2003年到院服務以來，2005年考取「病歷資訊管理師證照」及「健康保險管理師」，以精進工作業務之能力。任職期間擔任健保業務窗口，積極配合健保各項業務推動；謹慎試算各年度東區業務組相關分級審查目標值達成率，以提供長官每季健保績效決策方針；協助申請衛生福利部110年度「全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案-巡迴醫療服務計畫」，以實現醫院偏鄉醫療服務價值。

榮獲「閃亮新人獎」的涂千淨專員自2021年到院服務以來，協助本院與慈惠醫護管理專科學校簽訂五專展翅合作契約及後續申請生活補助事宜；協助疫情後治療獎勵金、公費養護床津貼及醫事人員津貼申請；協助遠距醫療年度收支表及人員薪資總表和核銷處理。

玉里醫院簡以嘉院長特別感謝這群克盡職責、堅守崗位的行政人員們，秉持堅持、負責、深耕、努力、創新的精神，提供更好的行政支援；也期許該院的行政人員，也能多多照顧一下自己，讓照護者與被照護者都能享有健康、幸福的生活!

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