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各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」　全場炸鍋：先去旁邊哭了

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO領到年終7萬7000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家領到年終了嗎？一名女網友自曝，今年領到7萬7000元，也好奇大家是否也領到滿意的獎金？文章引發炸鍋討論，其中最讓人羨煞的就是海運業，爽領195萬；科技業工程師75萬；國外賭場員工83萬；最後，還有一名女網友從事醫療行政工作，年終嗨領了20.5萬。

一名女網友在Dcard興奮表示，看著年終7萬7000元入帳那一刻，讓她開心到無法自拔，「工作一年就在等這天啊！」對此，原PO也好奇大家年終領多少？

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文章曝光後，網友們也大方分享職業別與超狂金額，「22萬1337元，今天早上起碼是笑著醒的，我的賣肝錢...是科技業！加班中」、「大約550K，換算個人月薪約10個月，傳產基礎材料，不過因為是主管職，也領的比較多一些」、「麥當勞全職，五個月17萬」、「航運 1950K」、「（醫療）行政人員，205K，月薪很普通，每年都在等年終」、「6個月底薪，外加分紅大概750K，科技業設備工程師」、「診所99K，本來以為很多了」、「鞋廠，468K」、「83萬1985元，我們公司比較早發（任職國外實體賭場）」、「銀行櫃檯，240K」、「公務員，1.5個月」、「長庚護理師200K，5個月加上2萬真的爽」、「高考三級行政類科，1.5個月，約74K路過」。

看完近千則留言，原PO難以置信地說，「很多人的年終讓我不能想像真實性！」而留言串中，一名從事銀行業的網友便透露，「360K，銀行員，怎麼很多人覺得有人領100多萬是在唬爛？我之前做放款的時候，很常看到科技業的百萬年終或分紅，所以我相信有人真的可以領這麼多」。

幾家歡樂幾家愁，一票人難過又羨慕回應，「沒年終路過...」「都拿去繳房貸了」、「想到我去年年終才24K，看到直接心寒，領完就拍拍屁股走人了」、「哭啊！看完這串我以為我是一級貧戶」、「0元，外商沒年終QQ」、「我也是0元，從薪水出紅包錢真心痛」、「行政1.5個月，看完這串先去旁邊哭了」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲各業各業年終獎金行情曝光了。（圖／翻攝Dcard）

事實上，根據1111人力銀行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業高達87.6%，創下16年新高，而且願意發給的年終獎金也提高了，平均發出1.34個月，也是近5年新高。

從產業別進一步交叉分析，1111人力銀行指出，「資訊科技業」發放年終獎金比例最高超過95%，疫情期間受創最嚴重的民生服務業，發放年終獎金的意願最低，只有7成。

從產業來看，年終發放最大方的產業是「資訊科技業」，平均發出1.84個月的年終，其次是金融業1.83個月、貿易流通業1.5個月。

1111人力銀行公關總監陳尹柔認為，資訊科技業的薪資結構大多是以年薪來計算，在入職後會保障13至14個月的薪資，也就是會有1至2個月固定的年終，因此對多數的資訊科技業來說，年終獎金多涵蓋在固定的人事成本當中，因此發放年終的比例最高。

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