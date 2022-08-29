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打造戒癮模式！玉里醫院召開共識會　借重美國戒癮門診經驗

▲▼衛生福利部玉里醫院日前在花蓮縣衛生局召開共識會。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼衛生福利部玉里醫院日前在花蓮縣衛生局召開共識會。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣東部地區藥癮戒治經兩年推進，衛生福利部玉里醫院日前在花蓮縣衛生局召開共識會。提出以ASAM美國戒癮門診分流處遇量表評估六大面向，並試圖結合往後短期住院治療模式，以社區化、在地化發展成花東地區的成癮戒治模式。

會議邀集花蓮、台東地區之醫療院所、司法矯正機關台灣花蓮地方檢察署之相關藥癮戒治專業窗口以及非營利組織台灣露德協會、主愛之家輔導中心，並且長期協助藥、酒癮的個案服務，此次會議玉里醫院王作仁院長率領院內成癮精神科陳興剛主任與藥癮示範中心彭祈龍醫師共同參與。

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▲▼衛生福利部玉里醫院日前在花蓮縣衛生局召開共識會。（圖／玉里醫院提供，下同）

「ASAM美國戒癮門診分流處遇量表評估」不僅僅帶來國際視野，更透過深入六大面向「急性中毒與戒斷」、「生物醫學狀況與併發症」、「情緒、行為或認知條件和併發症」、「改變的準備度」、「復發、繼續使用或繼續存在問題的可能性」及「康復/生活環境」等，來幫助了解及分流，更貼切使用者需求之服務。

而今年更期許增加花蓮縣身心健康及成癮防治所門診，成為指定機構。希望能藉由結合醫療、司法、衛政、監所、戒治機構、民間機構和非營利組織為團隊，就地看診給予更友善的戒治服務環境，縮短個案的戒治等待期且益增加其戒治的決心，並同時紓解與日俱增的等待戒治個案。

▲▼衛生福利部玉里醫院日前在花蓮縣衛生局召開共識會。（圖／玉里醫院提供，下同）

最後玉里醫院王作仁院長亦表示：「短期住院模式本身在國外是一項成功的案例，但想要發展成花東地區特有成癮戒治模式，是個難題，但若是對將來各族群戒治是有幫助的，我們願意謹慎地嘗試完善它，所以儘管花東地域較狹長南北往返的交通不便，也希望透過各醫療駐點的增加與東區藥癮示範中心的整合性服務，更加趨於完善」。

最後與會夥伴仍帶著對彼此的祝福，持續迎向挑戰，若有戒癮需求及相關問題諮詢協助，歡迎來電東部藥癮醫療示範中心03-888-6141分機1186。
 

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