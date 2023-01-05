推動有機國際看見了！　國際有機農業青年論壇將移師花蓮

▲花蓮縣長徐榛蔚會見「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」執行長張惠善（左）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「立足台灣，放眼世界！」花蓮縣長徐榛蔚3日會見「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」IFOAM ASIA執行長Jennifer Chang（張惠善，韓國籍），雙方會中暢談有機國際交流、花蓮縣有機農業發展、2023年青年論壇移師花蓮舉辦等議題，徐榛蔚樂見青年論壇在花蓮舉辦，將有機概念廣為宣導，讓環保理念向下扎根。

Jennifer Chang自2012年以來擔任IFOAM Asia的執行長，也是亞洲地方政府或有機農業 （ALGOA)）的執行董事。2021年擔任 IFOAM-Organics International 的副總裁。她自IFOAM Asia成立之初，她一直是 IFOAM Asia的一員，並致力於在亞洲許多國家加強 IFOAM Asia，對於亞洲推動有機農業貢獻良多。

▲▼徐榛蔚與張惠善互贈見面禮。

Jennifer Chang肯定徐榛蔚縣長推動花蓮有機農業的付出，並稱許其為亞洲推動有機農業的女性首長典範。她提到，花蓮縣具有推動有機農業的良好發展基礎，歐洲、韓國及日本都有許多城市成功將有機農業與旅遊業等結合，讓遊客到當地旅遊吃在地食物，串聯起當地形成有機產業鏈，韓國在疫情期間對於有機產品的消費有顯著增加，也鼓勵花蓮能更加投入有機產業，為民眾提供優質的健康產品。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府在2020年2月27日成立全國第一個縣級的有機農業促進專案辦公室，致力輔導農友鄉親積極發展有機農業，補助農民有機驗證費用免額外付費，協助有機農友提送機械設施（備）補助，另提供有機質肥料補助。縣府也鼓勵消費者採購優質有機產品，學校營養午餐也加入有機食材為學童健康加分，推廣吃在地、用在地的環保生活，將好山好水留給下一代子孫。

