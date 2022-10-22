爽領30K「每天工作不到3小時」　OL妹嫌太廢：該跟主管反映嗎

▲原PO薪水實領30K，哀號上班太閒了。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「完全是個薪水小偷！」一名女網友透露，在生技公司擔任行政，但一天實際上班不到3小時，就是處理郵件與公文，剩下時間就滑網站，「這樣的狀態已經一年多了，該跟主管反映太閒嗎？」文章曝光後，釣出網友分享，「好像我之前的工作，但我是36K，每天澆花餵魚的，根本就退休老人家，但我後來還是走了！」

一名女網友在Dcard表示，目前在南部當行政人員，離家騎車15分鐘路程，而薪水扣掉勞健保後實領約3萬元，一天上班8小時完全沒壓力，而實際辦公不到3小時，下班也一定準閃人。

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原PO也自曝一天行程，幾乎都在座位上發呆，「一上班打開信箱處理信件10分鐘後就沒事做了，偶爾打文件1小時又沒事做，會詢問同事需不需要幫忙，但基本上不會有事。」

閒著發慌時，原PO把時尚旅遊網站也翻了一遍，「從今周刊、遠見雜誌、商業週刊、經理人、天下雜誌、風傳媒，一路看到Bella、Vogue、Marie Claire 、ELLE、妞新聞、柯夢、波波黛莉，連易遊網、雄獅旅遊、KKday、Klook都看一輪了。」

對此，原PO哀號上班太空虛，「這樣的狀態已經一年多了，該跟主管反映太閒嗎？目前完全是個薪水小偷，一日復一日很無聊！」

文章曝光後，一票網友熱議，「代表妳工作替代性很高，也沒什麼發展性，可以在上班時間多充實自己，念英文或是考些專業證照，未來不幸需要換工作的時候也不至於太焦慮」、「每個行政職都是可替代性高的，只是原PO遇到的剛好是可以舒服上班的行政」、「+1，每天上班Dcard+FB+PTT逛完就不知道要幹嘛，只好準備一些小說來看」、「如果不缺錢，對自己也沒要求就沒差啊，有些人會覺得虛度光陰沒意義啦」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

有過來人分享，「我的工作跟妳差不多也是行政，早上3小時就處理完了，薪資36K、年終1.5月，偶爾要辦活動才比較忙，沒事我就做點小副業，平均一個月4K左右，當做賺點零用錢，下班去補習準備高考」、「這種工作我做了4年，月薪35000沒什麼不好很爽欸，但最近有在考慮兼差，利用假日時間去補了學歷，晚上也有在補英文精進自己，未來要換工作就會容易許多」。

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