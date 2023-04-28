狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富：我是桑尼boy

▲惡徒常在IG炫富。（圖／翻攝自惡徒IG）

記者施怡妏／綜合報導

6位遊客在澎湖毆打當地人，僅因一起小擦撞，竟將當地的洪姓男子拖下車圍毆，引起鄉親憤怒，這6位遊客的社群帳號都被網友肉搜曝光，網紅「四叉貓」劉宇就貼出其中一名梳著油頭的高壯男子的IG，常發文炫富，除了開豪車、買勞力士手錶，還狂曬整疊的千鈔。

劉宇28日凌晨在臉書發文，「半夜新增朝聖IG」，貼出其中一名惡徒的IG，該男子自稱是「桑尼boy」，狂發文高調炫富，除了開豪車之外，還手捧大把現金鈔票，手上戴的是勞力士手錶，寫道「Money is Power」。

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▲IG堆滿錢炫富。（圖／翻攝自惡徒IG）

該男子的精選限時動態第一篇名稱為「商業互助日常」，點開來全是滿滿用橡皮筋綁起來的千鈔，常帶著5、6疊鈔票到ATM存款，由於現金太多，需要較長的時間才能存完，他因此稱自己為「提款機霸佔者」，「後面的等到在假咳，不知道會不會等到生氣」。

大批網友朝聖男子的IG紛紛留言，「妝像金童一樣，超嚇人」、「應該還有在做詐騙，可以順便查一下」、「為什麼都喜歡在車上拍」、「越強調什麼代表越缺乏什麼」、「那個修圖到底是誰教他的」、「不要再開美肌了啦」、「好有錢啊，有人可以幫忙tag一下國稅局嗎」、「美肌開成這樣真的不行」、「只會拿現金炫富不會炫信用卡，是不是怕被抓到是做詐騙」。