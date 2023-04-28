　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富：我是桑尼boy

▲▼ 。（圖／翻攝自惡徒IG）

▲惡徒常在IG炫富。（圖／翻攝自惡徒IG）

記者施怡妏／綜合報導

6位遊客在澎湖毆打當地人，僅因一起小擦撞，竟將當地的洪姓男子拖下車圍毆，引起鄉親憤怒，這6位遊客的社群帳號都被網友肉搜曝光，網紅「四叉貓」劉宇就貼出其中一名梳著油頭的高壯男子的IG，常發文炫富，除了開豪車、買勞力士手錶，還狂曬整疊的千鈔。

劉宇28日凌晨在臉書發文，「半夜新增朝聖IG」，貼出其中一名惡徒的IG，該男子自稱是「桑尼boy」，狂發文高調炫富，除了開豪車之外，還手捧大把現金鈔票，手上戴的是勞力士手錶，寫道「Money is Power」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自惡徒IG）

▲IG堆滿錢炫富。（圖／翻攝自惡徒IG）

該男子的精選限時動態第一篇名稱為「商業互助日常」，點開來全是滿滿用橡皮筋綁起來的千鈔，常帶著5、6疊鈔票到ATM存款，由於現金太多，需要較長的時間才能存完，他因此稱自己為「提款機霸佔者」，「後面的等到在假咳，不知道會不會等到生氣」。

大批網友朝聖男子的IG紛紛留言，「妝像金童一樣，超嚇人」、「應該還有在做詐騙，可以順便查一下」、「為什麼都喜歡在車上拍」、「越強調什麼代表越缺乏什麼」、「那個修圖到底是誰教他的」、「不要再開美肌了啦」、「好有錢啊，有人可以幫忙tag一下國稅局嗎」、「美肌開成這樣真的不行」、「只會拿現金炫富不會炫信用卡，是不是怕被抓到是做詐騙」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
梅雨來了！　氣象局揭大規模降雨時間
狂毆澎湖人惡徒「手捧大把千鈔」！　豪車炫富：我是桑尼boy
搶命畫面曝！　高二生「身軀變形」趴地
快訊／柯文哲正式宣布參選總統：明天登記
高雄「品學兼優」高中生自撞亡　校方回應了
馬英九希臘論壇又被改頭銜！　最新名稱曝
32歲留美女碩士聯手男友弒父！　2人逃過死刑
台灣新「最速火球男」誕生！　狂飆161公里追平羅、曹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅雨來了！氣象局揭大規模降雨時間　「南部解渴要等5月底~6月初」

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富：我是桑尼boy

爆乳田慎節變身小龍女！「胸前挖大洞」應援　球迷嗨：本日MVP

老婆點頭買第6輛「新車」　夫嗨曬合照笑翻千人：越換越大台

曾格爾喊話「要當第一人」夢碎！1句話恭喜她：完攀14座8千米高峰

兄妹輪流載父母看病被嫂罵「戀兄變態」　她傻眼：宮鬥看太多

防疫解禁台灣晚了1年　專家曝2件事錯判

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

網紅挺8個月孕肚攻百岳　婦科醫警告嚴重恐致胎死腹中

新北某國小主任飆三字經、性器官　校方調職改任為教師

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

朱宇宰「身高3公尺」被狂捉弄　單身6年..劉在錫：我完全不在乎

梅雨來了！氣象局揭大規模降雨時間　「南部解渴要等5月底~6月初」

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富：我是桑尼boy

爆乳田慎節變身小龍女！「胸前挖大洞」應援　球迷嗨：本日MVP

老婆點頭買第6輛「新車」　夫嗨曬合照笑翻千人：越換越大台

曾格爾喊話「要當第一人」夢碎！1句話恭喜她：完攀14座8千米高峰

兄妹輪流載父母看病被嫂罵「戀兄變態」　她傻眼：宮鬥看太多

防疫解禁台灣晚了1年　專家曝2件事錯判

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

網紅挺8個月孕肚攻百岳　婦科醫警告嚴重恐致胎死腹中

新北某國小主任飆三字經、性器官　校方調職改任為教師

南柱赫早看過「被迫格鬥」霸凌影片　公司斥：正在調查了！

薛紀綱驚吐「離婚內幕不愛了」前妻錯愕簽字！H作家戳破：包容機制壞掉

被點名參選立委！黃捷「不排斥加入民進黨」：好的時機可以合作

薛紀綱「親嘴小三出軌」丟了主持棒！新一季兒少節目換人「尚無合作規劃」

9張空白收據報公帳！雲林褒忠鄉長「2手段詐經費+收賄」撈15萬遭起訴

拍花竟意外拍到「猛禽之王」！動物研究員超興奮：第一次發現

微軟Windows 10生命周期倒數兩年　現今22H2已是最後版本

尹錫悅出席賀錦麗、布林肯主辦午宴　美國重申協防南韓承諾

憂藍白不合沒勝算！藍民代疾呼「侯柯配」　他酸：跟柯志恩配比較快

若徵召綠恐醞釀罷免　侯友宜：在任何地方都努力讓新北進步

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

生活熱門新聞

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

網公認「最小氣星座」Top6

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

是否取消機車兩段式左轉？6.5萬人民調出爐

外婆生前捐龍柱花錢放神主牌　她燒金元寶被廟方收清潔費

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

下波鋒面雷雨再臨　大怒神跌10°C

連假變天跌10℃　梅雨最新預測時間出爐

快訊／驗出首兩例「本土大角星」！指揮中心快解編「疫情微升6%」

更多熱門

相關新聞

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

6位遊客在澎湖毆打當地人，引起鄉親憤怒。這6位遊客的社群帳號都被網友肉搜曝光，不過有趣的是，網友發現這些人的社群大頭貼照片「美肌」開超大，根本就跟當事人是不同人。

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

關鍵字：

澎湖圍毆四叉貓炫富惡徒起底

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

網公認「最小氣星座」Top6

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

薛紀綱小三身份曝光！

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面