大鬧澎湖惡徒起底！IG開美肌「限動疑炫槍」　桃園開資產管理公司

▲澎湖打人惡煞身分遭起底。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

記者葉國吏／綜合報導

6位遊客在澎湖毆打當地人，引起鄉親憤怒。這6位遊客的社群帳號都被網友肉搜曝光，不過有趣的是，網友發現這些人的社群大頭貼照片「美肌」開超大，根本就跟當事人是不同人。另外四叉貓劉宇今早在臉書另外爆料，指出其中一位施暴者過去曾在IG限動炫耀槍枝，再度引起討論。

四叉貓27日在臉書PO出該資產管理公司於今年3月26日的開幕影片截圖，以及澎湖打人惡煞出警局畫面，2張照片中都出現了一名梳著油頭的高壯男子，外型相當神似，疑似就是同一人。

從當事人IG上可以看到，開設的資產管理公司強調「周休二日、業界高抽成、待過的都不想走」，地址則在桃園市龜山區萬壽路二段。

不過許多網友都把重點放在大頭貼上，指出美肌開太大根本無法確認。對此四叉貓也透露，他從該資產管理公司的IG中找到該男子的本名和臉書，經PAPAGO人臉辨識功能分析，「確認同一人，是本人無誤。」

另外四叉貓劉宇今早在臉書另外爆料「其中一位王姓嫌犯的IG限動短片，手上拿的那個是......？」從照片中可以看到王姓嫌犯手中高舉著黑色類似槍枝的物品，底下網友則留言「Top gun」、「討債公司怎麼可以沒有槍」。