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6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開「資產管理」公司　眾人酸：真好聽

記者閔文昱／綜合報導 

澎湖26日傳出一起觀光客圍毆當地人的暴力事件，王姓男子等8人(6男2女)到澎湖旅遊，但僅因一起小擦撞，竟將當地的洪姓男子拖下車圍毆，引發民憤。對此，網紅「四叉貓」在臉書起底，桃園市一間上月才開幕的「資產管理」公司疑似就是其中的涉案人所成立，消息一出，引發熱議。

四叉貓今（27日）在臉書PO出該資產管理公司於今年3月26日的開幕影片截圖，以及澎湖打人惡煞出警局畫面，2張照片中都出現了一名梳著油頭的高壯男子，外型相當神似，疑似就是同一人，而四叉貓也透露，他從該資產管理公司的IG中找到該男子的本名和臉書，經PAPAGO人臉辨識功能分析，「確認同一人，是本人無誤。」

▲澎湖打人惡煞身分遭起底。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

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▲澎湖打人惡煞身分遭起底。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇，下同）

根據該公司臉書介紹，處理業務包含民間資金週轉、各式債務整合、代墊代償等。對此，不少網友紛紛開酸「討債公司現在都叫資產管理？」、「資產管理？講這麼好聽，不就討債跟放高利貸的」、「現在的討債公司跟高利貸公司名字都取的很好聽」、「這就討債公司吧」、「資產管理？那應該有滿多料的」、「請警察好好查查」、「是擅長處理債務的朋友呢」。

▲澎湖打人惡煞身分遭起底。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇）

回顧整起事發經過，26日中午，洪姓男子開車從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，與後方來澎湖觀光的王姓機車騎士發生碰撞，沒想到卻遭王男一行人拖下車，並使用安全帽圍毆，造成洪男腦震盪及全身多處外傷等傷勢，27日再因嘔吐、視線模糊、肺部出血掛急診。

案經警方依傷害、毀損等罪嫌移送澎湖地檢署，檢察複訊後諭知涉案打人的3名男子各以新台幣6萬元交保，王男等人今（27日）一早在警方護送下前往機場搭機返台，澎檢對於外地遊客對澎湖地區居民施以暴行之作為，亦予以強力譴責。

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遊客暴打澎湖人！遭起底上月開「資產管理」公司

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