遊客壓打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親刺青辣媽」

▲ 圍毆澎湖民眾一行人中的「比YA女」社群帳號被網友神出。（圖／翻攝澎湖交通觀察日誌臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名王姓男子與5名男、女友人日前到澎湖遊玩，因行車糾紛而圍毆洪姓駕駛，引起澎湖鄉親憤怒，而動手的3人交保6萬元於27日返台，其中一名女子被採訪時還比YA，要求記者把她拍好看一點。對此，有網友神出該名女子的社群帳號，發現是她標記自己是一名單親媽媽，目前有一名孩子。

網紅「四叉貓」27日晚間發文表示，比YA女胸前刺青很好認，被報導完後馬上就被翻出IG帳號。另外，臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」也找到比YA女的IG、臉書等帳號，發現該名女子自我介紹標記居住台北市，是一名單親媽媽，育有一名孩子。

▲▼觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中自稱單親媽媽的女子返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



網友看完紛紛留言，「如果光就臉部照片的話實在是非常難辨識」、「沒有修圖真的差好多」、「希望妳小孩不會哪天長大看到這個新聞，更不會開車開得好好的突然被拖下來」、「這新聞告訴我們修圖軟體很重要，想知道是哪個」、「這位單親媽媽還是快脫離這些人吧！看他打人的狠樣..下次吵架就可以感覺出妳也會怎樣被打..遠離暴力男」、「看起來不同人，修圖修很大」。