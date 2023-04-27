　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遊客壓打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親刺青辣媽」

▲▼遊客壓打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親刺青辣媽」。（圖／翻攝澎湖交通觀察日誌臉書）

▲ 圍毆澎湖民眾一行人中的「比YA女」社群帳號被網友神出。（圖／翻攝澎湖交通觀察日誌臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名王姓男子與5名男、女友人日前到澎湖遊玩，因行車糾紛而圍毆洪姓駕駛，引起澎湖鄉親憤怒，而動手的3人交保6萬元於27日返台，其中一名女子被採訪時還比YA，要求記者把她拍好看一點。對此，有網友神出該名女子的社群帳號，發現是她標記自己是一名單親媽媽，目前有一名孩子。

網紅「四叉貓」27日晚間發文表示，比YA女胸前刺青很好認，被報導完後馬上就被翻出IG帳號。另外，臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」也找到比YA女的IG、臉書等帳號，發現該名女子自我介紹標記居住台北市，是一名單親媽媽，育有一名孩子。

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲▼觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中自稱單親媽媽的女子返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

網友看完紛紛留言，「如果光就臉部照片的話實在是非常難辨識」、「沒有修圖真的差好多」、「希望妳小孩不會哪天長大看到這個新聞，更不會開車開得好好的突然被拖下來」、「這新聞告訴我們修圖軟體很重要，想知道是哪個」、「這位單親媽媽還是快脫離這些人吧！看他打人的狠樣..下次吵架就可以感覺出妳也會怎樣被打..遠離暴力男」、「看起來不同人，修圖修很大」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
給%≠可拍片！她幫吞吐被偷攝怒了　暗黑慾男下場出爐
賴弘國不藏了！正妹老婆產後首亮相
3生肖今起大翻身！財運連旺5天
老婆前男友太帥！理科直男婚後「偷做1事」　結果慘離婚
獨／摸下體唱愛國歌　全中運裁判當眾「跳猥褻舞」影片曝
快訊／中油工程爆管奪命！工人被炸落6ｍ慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

航警局安檢採購弊案大逆轉！2警官1緩刑1無罪　蔡姓廠商也免囚

遊客壓打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親刺青辣媽」

竹北天坑開挖畫面曝！「豐采520」停工3次罰2次　縣府認無安全疑慮

竹北恐怖天坑成日常！檢座看不下出手了　建商超扯回應眾人傻眼　

快訊／北市前惡警淪通緝犯抓到了　販毒判15年7月逃亡2年栽了

快訊／中油工程爆管奪命！工人被炸落6ｍ慘死　桃市府勒令停工

快訊／「林口王」認了內線交易　亞昕董座小賺46萬獲100萬交保

快訊／聯華惡火再添冤魂釀8死　女移工首日上班遇劫命喪異鄉

給%≠可拍片！她網約摩鐵幫吞吐被偷攝怒了　暗黑慾男下場出爐

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

航警局安檢採購弊案大逆轉！2警官1緩刑1無罪　蔡姓廠商也免囚

遊客壓打澎湖當地人！比YA女被神出是「單親刺青辣媽」

竹北天坑開挖畫面曝！「豐采520」停工3次罰2次　縣府認無安全疑慮

竹北恐怖天坑成日常！檢座看不下出手了　建商超扯回應眾人傻眼　

快訊／北市前惡警淪通緝犯抓到了　販毒判15年7月逃亡2年栽了

快訊／中油工程爆管奪命！工人被炸落6ｍ慘死　桃市府勒令停工

快訊／「林口王」認了內線交易　亞昕董座小賺46萬獲100萬交保

快訊／聯華惡火再添冤魂釀8死　女移工首日上班遇劫命喪異鄉

給%≠可拍片！她網約摩鐵幫吞吐被偷攝怒了　暗黑慾男下場出爐

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

推動設立台灣智慧物流學校　謝國樑盼產官學合作創造就業

傳泰山擬砸36億元入股　街口：仍在釐清事實中

指揮中心退場！民調逾7成滿意　王必勝謝多數民眾肯定：全民努力成果

賴弘國不藏了！正妹老婆產後首亮相　他甜蜜自豪：拾獲辣媽一枚

KIA傳開發「EV4小型電動休旅」　主打親民售價、明年上旬將亮相

LeSportsac掰了印花變超極簡！「全新面料」純色托特、保齡球包一次看

開季挨打請教陳禹勳　許峻暘不在意數字：一場比一場好

尹錫悅白宮晚宴高歌《美國派》　暗藏拜登和已逝長子的「動人時光」

蔡依林「當新娘」辣露酥胸落跑　粉絲笑虧：專輯追著妳

男想正常作息「晚班→早班」！一測血壓飆190　醫：1關鍵更重要

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

特斯拉掉天坑！車主曝「上月才交車」5天前花15萬包膜

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

特斯拉墜天坑！Model Y整台「咪咪冒冒」

更多熱門

相關新聞

大甲媽信眾暴增！彰警進駐奠安宮

大甲媽信眾暴增！彰警進駐奠安宮

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今天(27)日進入第6天行程，回鑾將駐駕在北斗鎮奠安宮，廟方從一大早準備流水席，數萬份葷素餐點，供信眾食用，媽祖比預定時程大約晚了2小時，廟前滿滿都是等待鑾轎人潮，北斗小鎮沿街都有廟會活動，宛如進一場嘉年華，警方為了防止滋事，彰化縣警局機動應變隊23人進駐，保護民眾安全。

即／「林口王」認了內線交易　亞昕董座100萬交保

即／「林口王」認了內線交易　亞昕董座100萬交保

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客酸：這點小事就起訴

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客酸：這點小事就起訴

雲林2男醫院騎樓對戰　網讚：打贏停手+拒馬歸位

雲林2男醫院騎樓對戰　網讚：打贏停手+拒馬歸位

即／基隆海洋廣場驚傳落海！　男子「雙手捆綁」被救起

即／基隆海洋廣場驚傳落海！　男子「雙手捆綁」被救起

關鍵字：

澎湖圍毆觀光客逼車影音

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

金鐘已婚男星驚爆劈腿！

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面