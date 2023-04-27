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社會 社會焦點 保障人權

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

澎湖203縣道東衛段路口26日發生一起行車糾紛，一名洪姓男駕駛左轉時，與後方王姓機車騎士發生碰撞，不料，王男與同行友人共6人，竟將他團團包圍痛毆一頓，引發民憤。案發後王男等人除了被趕出民宿外，也被移送地檢署偵辦，涉嫌動手的3人以6萬元交保。一行人於27日上午搭機返台，同行女友人面對鏡頭時還比YA，要記者「把我拍好看一點喔！」

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

回顧整起事發經過，26日中午，洪姓男子開車從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，與後方來澎湖觀光的王姓機車騎士發生碰撞，沒想到卻遭王男一行人拖下車，並使用安全帽圍毆。

▲觀光客惡劣毆打澎湖在地人，其中一人返台面對鏡頭時，還囂張比YA。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

動手影片曝光後，引發網友撻伐，當地人更氣到包圍警局要討公道。洪男受有腦震盪及全身多處外傷等傷勢，27日再因嘔吐、視線模糊、肺部出血掛急診。

案發後，王男等人被移送地檢署偵辦，檢察官訊後將涉嫌動手的3人以6萬元金額交保。這6名觀光客27日一早在警方的護送下，前往澎湖機場搭機返台。

▲▼澎湖6遊客「安全帽猛砸」在地人！民宿拒收趕走　鄉親氣炸島上找人。（圖／翻攝臉書）

▲澎湖6遊客「安全帽猛砸」在地人，民宿拒收將人趕走，鄉親則是氣炸島上找人。（圖／翻攝臉書）

王男一行人於松山機場落地後，其中一名友人接受媒體訪問時稱，是洪男先逼車，「擋在前面，裝得這麼無辜幹嘛」、「打人就有錯，但事有起因嘛，我去玩又不是去扁人家幹嘛，我吃飽太閒喔」，面對媒體詢問遭當地人包圍是否會害怕，僅回覆，「我自己知道說，反正他們只看到被打的影片，他們根本不知道前面的事情」。

另一名女性友人見到媒體，則是對著鏡頭「比YA」，要求記者「把我拍好看一點哦！」，態度囂張令人傻眼。

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毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔

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