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搭棚辦告別式！　嘉義立委爭取5250萬元更新火化爐具等設備

▲▼ 中央補助地方殯葬需求 王美惠質詢為嘉義市爭取經費。（圖／立委王美惠辦公室提供）

▲立委王美惠向中央提出補助地方殯葬需求。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院內政委員會27日排案審查「殯葬管理條例」，邀請內政部花敬群次長及民政司長備詢。王美惠委員表示，曾接獲許多嘉義市民的反應，嘉義市殯葬設備不敷使用，親友在辦理告別儀式時，廳舍時有不足，需要另搭帳篷舉辦儀式。人生最後的告別之路，還要在戶外風吹日曬雨淋，非常令人不捨。

▲▼ 中央補助地方殯葬需求 王美惠質詢為嘉義市爭取經費。（圖／立委王美惠辦公室提供）

▲內政部民政司司長呂清源(圖左)接受王美惠質詢。（圖／立委王美惠辦公室提供）

王美惠表示，上任後非常關注殯葬設施等相關問題。經查中央自105年之後，殯葬設施之補助，只針對原民地區，然各地的縣市政府，並不列為補助的對象，且前瞻計畫也未規劃殯葬補助。多次在院會及內政委員會質詢，並表達地方政府在殯葬設施設備上的需求，後行政院已同意於111年至114年辦理「殯葬設施量能提升計畫」，總經費共計15億元，其中嘉義市獲補助款五千二佰五十萬元，更新火化爐具及空氣污染設備。

王美惠也要求內政部，中央政府在編列預算時，應該針對民眾的需求去考量，也必須徹底解決縣市政府的需求，要讓中央預算花在刀口上。王美惠指出「殯葬設施量能提升計畫」中，也包含殯儀館（含禮廳、靈堂）新設。質詢已明確向內政部表達市民之所需，花敬群次長也承諾，嘉義市如有需要，一定會盡力協助。

王美惠說明，嘉義市殯葬園區位於嘉義縣水上鄉，每逢掃墓時節，交通壅塞問題，必成民眾夢靨。為徹底解決此交通瓶頸，於去(111)年成功爭取殯葬園區聯外道路第3期約3億元經費，因若無第三期聯外道路的銜接，是無法真正改善現有的交通問題。這絕對是中央與地方，嘉義縣與嘉義市通力合作的最佳典範。

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