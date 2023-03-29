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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

▲▼台北市議員王世堅接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台北市議員王世堅接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2024立委選舉，民進黨提名策略小組協調作業進入深水區，29日下午分別邀請台北市、台東市、嘉義縣、嘉義市有志參選者前往中央黨部。民進黨台北市議員王世堅登記角逐台北市第二選區（士林大同），挑戰現任立委何志偉，並公開強調「一定堅持到底」；台東縣前立委賴坤成則表示，20年來都是現任立委劉櫂豪選，應該換個人選，奉勸劉「好自為之」。

民進黨立委初選登記上周截止，全台灣共有15個選區非同額競選，提名策略小組規劃於4月11日前完成協調作業，今日邀請台北市第二選區（士林大同）、台北市第七選區（松山信義）、台東縣、嘉義市、嘉義縣等多個選區的參選人，分別前往中央黨部表達立場。

此外，民進黨主席賴清德稍早在中常會表示，未來民進黨的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候。

王世堅「堅持到底」拒搓湯圓　何志偉盼「只有大我沒有小我」

王世堅投入台北市第二選區（大同士林）初選，挑戰綠色友誼連線的何志偉。王今天說，不會接受退選，「我信賴，但是我不信邪，所以我才會來登記初選」，儘管有人以「誠信條款（或稱大局條款）」的「誠信」羞辱自己，但社會自有公評。

此外，何志偉會前受訪喊話說，「要站在民進黨大我邏輯看待事情」，台灣要團結，只有大我沒小我；但王隔空反酸，「誰來界定什麼是大我，什麼是小我？」他說，4年前總統初選不但沒有造成分裂，還讓民進黨更團結，當時大選也接著順利，這樣的說法有待商榷。

▲▼何志偉於中常會前受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委何志偉喊話「只有大我，沒有小我」。（圖／記者呂晏慈攝）

許淑華盼協調式民調　洪健益反對：來初選一較高下

台北市第七選區（信義區、松山區13里）方面，現任立委為國民黨立委費鴻泰，但因上屆得票率超過42.5％，本屆為初選區，除了新系市議員許淑華再度爭取提名，英系市議員洪健益也登記角逐。

許淑華今天受訪表示，她個人不建議黨內互打，因此表達願意接受協調式民調，由誰勝出就由誰代表，強調必須良性競爭；不過，洪健益持反對立場表示，希望把初選民調日期訂出來，有機會跟許淑華一較高下。洪健益自稱，民眾黨是否提名人選會影響藍綠勝負，他與民眾黨主席柯文哲的關係較好，但柯文哲對許淑華可能沒有那麼好的印象，可能「因人設事」因此決定派不派人。

▲▼賴坤成 許淑華 王美惠。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台北市議員許淑華爭取立委提名。（圖／記者呂晏慈攝）

劉櫂豪喊尊重機制　賴坤成：20年都他在選應「適可而止」

台東縣部分，英系立委劉櫂豪登記參與黨內初選，昔日數度與劉競爭提名的前立委賴坤成也登記。劉櫂豪今天會前受訪低調稱尊重黨內機制；而賴坤成則把握面對鏡頭的機會，滔滔不絕批評劉櫂豪「連續20年來都他在選，資源越越多，票卻越來越差」、「把選舉當作職業，只坐轎不抬轎」，強調自己對地方有使命感，還有充沛人脈，奉勸劉「適可而止」、「好自為之」。

此外，提名策略小組今天下午邀請嘉義縣、嘉義市當事人前往中央黨部表達立場，面對嘉義市議員黃露慧、前市議員凌子楚挑戰的立委王美惠表示，她擔任立委3年期間認真做事，民進黨沒有分裂的本錢，盼中央黨部進行協調；挑戰嘉義縣英系立委蔡易餘連任的新科議員黃榮利也現身，但未接受媒體訪問。

▲▼賴坤成 許淑華 王美惠。（圖／記者呂晏慈攝）

▲前立委賴坤成今天接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▼民進黨立委初選登記名單。（圖／記者詹宜庭製，下圖同）

▲▼民進黨立委初選登記名單。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼民進黨立委初選登記名單。（圖／記者詹宜庭製）

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