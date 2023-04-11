獲評鑑為優秀立委　王美惠自勉「忠於職責、不負所托」

▲民進黨立委王美惠獲得優秀立委雙料認證。（圖／王美惠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

目前正在參與民進黨立委初選、積極爭取連任的立委王美惠，獲得國會評鑑組織「公督盟」及「口袋國會」評鑑為第10屆第6會期優良立委、優良立委，她表示，「認真做事，真誠待人，忠於職責，不負絕鄉親們的託付」是她的座右銘，也提醒自己要時刻牢記在心，「認真做事就對了，也希望嘉義因為有我而變得更好！」

王美惠表示，感謝專家學者所給予的肯定，自擔任民意代表以來，無論是在中央或是在地方，總是兢兢業業，從不懈怠，做任何事情都是竭盡所能，全力以赴。她說，在擔任立委3年來，已多次獲得各組織評選優良立委的殊榮肯定，真正做到了在中央問政有表現，在地方建設讓鄉親看的見，雙重的肯定，就是王美惠腳踏實地，認真做事最好的證明，王美惠是位經過認證，實質做事的立委。

王美惠指出，立法院第6會期擔任內政委員會召集委員期間，排審了受到全台國人關注的《平均地權條例》，當時也讓所有的立委同事充分討論之後，才送出委員會，並完成三讀的立法程序。她透露，事後有立委同事問她，怎麼會有「憨膽」排這個法案，不怕得罪人嗎？自己則回應，為民眾爭取權利，做人民的立委，是她從政的初衷，和人民站在一起的心，永遠不會改變，現在也持續監督內政部相關子法的進度以及內容。

除了法案外，王美惠表示，她也針對重大政策提出建議，並獲得中央支持採納，像是提出將房屋租金補貼的計算日，從原本的核准日，往前推至申請日，讓國人能得到更多保障，並成功為國保民眾爭取補助。

王美惠表示，這個會期會繼續在內政委員會努力，持續推動《選罷法》、《人口販運防治法》等法案，並爭取警勤加給等福利，盡力讓我國的各項政策，及法律制定都能夠臻於完備。