大勝！王美惠黨內初選出線　致敬2對手「初選結束是團結開始」

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨22日公布嘉義市立委初選民調結果，一如外界預期由現任的王美惠出線，取得45%支持度，民調結果領先對手市議員黃露慧、前嘉市議員凌子楚都有一段不小差距。對此，王美惠表示，要向兩位初選的對手致意。初選結束也是黨內團結的開始，「讓我們共同攜手為嘉義市努力，並朝向2024總統勝選、國會過半的目標前進。」

王美惠本次初選面臨嘉市議員黃露慧、前嘉市議員凌子楚的挑戰，但最終仍靠著多年經營的扎實地方實力勝出，取得45%支持度，而對手黃露慧支持度19.87%，凌子楚更是只拿下7.8%。

對此，王美惠表示，初選過關 ，感謝鄉親兄姐，這段期間的鼓勵與力挺，因爲有您們，贏得初選，「阿惠對鄉親兄姐們的支持，銘記於心也衷心感謝。」

王美惠指出，從政以來，自己深信要打一場乾淨清廉的選戰，才是真正的民主價值。即使在初選過程中，內心有著委屈，但還是一再的告訴自已，為了黨的團結，為了台灣的未來， 不畏流言，正向積極面對，也相信公理與正義終有彰顯的時候，「將認真做事的態度，成為一項主流政治文化。」這是自己的信念，也一直如此實踐著。

王美惠表示，在這裡也要向兩位初選的對手致意。初選的結束，也是黨內團結的開始，大家都是民進黨的一份子，「讓我們共同攜手為嘉義市努力，並朝向2024總統勝選、國會過半的目標前進。」

王美惠指出，自己是嘉義的女兒，將繼續肩負著鄉親的託付，爭取立委連任，「未來一定會以更謙卑的態度，努力學習，也會盡己之力爲家鄉、為台灣付出。挺台灣，顧嘉義，王美惠定會竭盡所能。」



