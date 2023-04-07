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陸制裁蕭美琴列「台獨頑固份子」　綠委齊讚聲：那是自由光榮徽章

▲▼駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

「蔡麥會」剛落幕，從中協調所有會見的駐美代表蕭美琴被中國列入黑名單。中共中央台辦發言人今（7）日受權宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁。對此，民進黨立委直言，這樣的懲處不但一點威嚇用處都沒有，還形同榮譽勳章，「不愧是史上最強駐美大使，就是因為做了太多正確的事情，所以中國才會出此下策。」

在2022年8月，中共已宣佈過一次「台獨頑固份子」的7人名單，除了國安會秘書長顧立雄之外，蕭美琴也在其中，禁止本人及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構跟中國有關組織、個人進行合作，也不允許相關企業跟金主在中國謀利等。

對於中國7日再次制裁蕭美琴，蕭美琴則透過推特發文表示，「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。

民進黨立委林宜瑾表示，以「台獨頑固分子」形容蕭美琴，禁止他進入中港澳，不但一點威嚇用處都沒有，還被台灣人民譏諷根本形同榮譽勳章，顯示台灣人民早已看破中國手腳，「請中國注意，把美琴加入台獨頑固分子名單，還有千千萬萬個美琴們等著你們！」

民進黨立委莊競程直言，不愧是史上最強駐美大使，立刻獲得中共續約，羨慕之餘，還是要感謝蕭美琴及外交團隊的努力。只是，細看懲戒內容竟然是「禁止進入中國及港澳地區」，這樣自嗨的「制裁」怎麼看怎麼怪，「為何偏偏少了台灣？是不是有人在搞台獨？」

民進黨立委蘇巧慧直言，在言論自由日的今天，蕭美琴大使「又」被中國宣布為「台獨頑固分子」，國民黨總愛說民進黨執政阻卻兩岸交流，但實際看到的是國共一起唱和：中國共產黨一面制裁民進黨政治人物不准過去，中國國民黨一面罵民進黨不與中國交流，一起玩兩面手法。

蘇巧慧指出，自己也因為家屬身分，同樣被制裁不能進入中港澳。中國的作為，也更突顯了像馬英九前總統這樣能高調進到中國的政治人物，就是被中國篩選的樣板，去做什麼、講什麼，都必須經過中國准許和思想審查。

蘇巧慧直言，如果說，堅持要為台灣爭取在國際上的主權，不願唱和集權中共的台灣人，就要被列入名單。那麼，對追求獨立自主的台灣人而言，這份名單就是無比驕傲的光榮印記，因為我們是勇敢的台灣人。

民進黨立委王美惠表示，蕭美琴擔任駐美代表期間，對於台灣在國際上的貢獻，是有目共睹的，對台灣也有極大的幫助。但是對中國來說，是一種痛。

王美惠指出，蕭大使所做的努力，不是一個沒有自由、沒有民主的國家說了算，也就是因為蕭大使做了太多正確的事情，所以中國才會出此下策，狗急跳牆，「就算中國歡迎我去，我還不願意去呢！」

王美惠表示，相信全台灣的人民都會是蕭大使最有力的後盾，如果強力維護台灣主權就要被列入黑名單，那這就是自由光榮的勳章。

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