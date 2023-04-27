不受俄烏戰爭影響！中華郵政5月開辦俄羅斯國際e小包　版圖擴22國

▲中華郵政5月開辦俄羅斯國際e小包服務。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

俄國入侵烏克蘭爆發戰爭迄今已逾1年，飛俄羅斯航班陸續恢復，中華郵政公司也宣布，5月1日起將開辦俄羅斯國際e小包，以100公克以下物品為例，資費為160元，2公斤物品資費為635元，國際e小包寄送範圍擴及22個國家地區。

中華郵政表示，配合跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元選擇，訂於112年5月1日開辦俄羅斯國際e小包(ePacket)業務。

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中華郵政郵務處副處長林立富表示，我國與俄羅斯過往都有例行郵件交換，俄烏戰爭後曾中斷約有1年時間，由於航空公司都已復飛俄羅斯，因此也恢復與俄羅斯交換郵件外，因應電商平台和市場有2公斤以下的商品寄送需求，且國際e小包資費低廉還有追蹤功能，因此也與俄羅斯簽署合作，將自5月起開辦俄羅斯國際e小包服務。

根據公告資費，國際e小包物品若在100公克以下資費為160元，200公克為185元，300公克210元，最重2公斤資費為635元，每增加100公克多25元。

▲國際e小包資費表。（圖／中華郵政）

中華郵政公司表示，國際e小包資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，中華郵政繼與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威、波蘭、丹麥、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、荷蘭、香港及立陶宛等合計21國或地區郵政合作開辦後，為便利民眾用郵，並擴大服務範圍，續開辦俄羅斯國際e小包，服務範圍遍及22個國家地區。

中華郵政提醒，國際e小包雖屬平常函件，但可於網路追蹤遞送狀態，且按址投遞無須簽收，惟不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇最適方式交寄。