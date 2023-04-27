「葉丙成是投資廢物」！台大教授遭冒名　崩潰自爆：害太太股票大虧

▲台大教授葉丙成也遭人冒名，成詐騙集團目標。（圖／翻攝自葉丙成粉專）

記者張乃文／綜合報導

臉書冒名詐騙事件層出不窮，從演藝圈知名人士到金融界都有受害者。而台大電機系教授葉丙成也深受其害，特地發出聲明強調「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢」，請大家特別留意，若有看到任何「葉丙成」的網路相關發言，首先要確定後面有無「藍勾勾」驗證，但投資社群或討論是絕對不會成立。

冒名詐騙就連教育界也深受其害。葉丙成今（27）早在臉書聲明，開頭就開門見山「請大家千萬要記住，葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣。」更強調，如果你聽「葉丙成」的投資建議，誠心地告訴你，「你絕對會虧錢虧到一屁股、賠錢賠到超慘！」

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葉丙成說，之前看到有朋友被成立詐騙投資社群，沒想到今天就有人通知，他的身分被偽裝成立了投資社群。葉丙成呼籲「如果看到『葉丙成』的發言，請確定後面有沒有藍勾勾。有藍勾勾的我的發言，才代表是我。」他絕不會成立社群或討論投資。

「請千萬千萬記住，我對投資沒有興趣、我投資能力很差，我對股票超沒有研究，之前害我太太長榮股票虧很多。」葉丙成再三強調自己「投資超爛、超廢、超沒有興趣」更沒有時間、也沒有人手經營任何相關社群。他也麻煩大家，若有看到相關投資、股票等社群，或是沒有藍勾勾認證的冒名文章，「請幫忙檢舉。」

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