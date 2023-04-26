桃園捷運綠線高架北段工程延宕　張善政：力拚2026年8月通車

▲桃園捷運綠線北段高架工程因疫情與機電工程等因素延宕，市長張善政今天主持視主持市政會議時指示，力拚2026年8月通車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

原定2027年全線完工通車的桃園捷運綠線工程，因疫情、機電工程等因素延宕，市長張善政今（26）日在市政會議上聽取捷工局專題報告後表示，新市府上任後須勇於承擔，捷工局不僅要積極解決困難，更應積極解決困難，捷運綠線雖受各種因素影響，高架段北段（G13站至G32站）將以2026年8月通車為目標，全線則希望能在2030年12月通車。

張善政今天上午主持市政會議，聽取捷運工程局「捷運綠線進度」專題報告，捷工局指出，捷運綠線全線共21座車站，分成6個統包工程標施作，其中機電標GM01、土建標GC01、GC02及GC03等4項工程標正施工中，全線電梯電扶梯GC05標已於今年2月開工，另土建GC04標將於近期再次公告招標。



捷工局報告中還提到，捷運綠線綜合規劃報告書於2016年4月獲得行政院核定，內容曾提及核定後8年優先路段包括（G04站至G32站）通車、核定後12年全線通車，分別以2024年優先路段（G04站至G32站）通車、2028年全線通車為目標。但受到發包策略、軌道投入口整合、G07站挖掘到文資停工、新冠肺炎疫情與管線遷移等不可抗力因素影響，再加上棕線維修軌與綠線銜接時程等六大因素，導致原先預定通車期程往後延宕，目前初估捷運綠線全段通車時程將延至2030年12月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園捷運綠線北段高架工程因疫情與機電工程等因素延宕，捷工局今天進行專題進度報告。

捷工局強調，考量市民對捷運通車之高度期待，捷工局自今年起積極辦理高架段北段（G13站至G32站）施工關鍵事項，包括北機廠建築造型核定、土方回填工法、檢討高架段土建施工規劃軌道工程、供電設備、號誌設備等機電系統配合等項目，力拚高架段北段於2026年8月通車，捷工局將持續排除各項施工障礙全力趕工，以達成捷運綠線全線於2030年12月通車目標。

張善政表示，捷工局推動工程需勇於面對現實且積極解決困難，新市府團隊上任後須勇於承擔，捷工局後續面臨新挑戰時也要即時調整，全力讓捷運建設往前邁進。除高架段北段力拚2026年8月通車為目標外，另考量G11站、G12站較臨近都會區，並考量電腦訊號供給需求，請捷工局全力協調，讓G11站、G12站能配合高架段北段一併通車，捷運綠線通車後可讓市民生活更便利、有感。