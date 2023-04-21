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國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

▲國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇桃園登場，探討女性領導力。（圖／新聞處提供）

▲台灣國際職業婦女協會由前副總統呂秀蓮(右五)創會。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政21日出席於楊梅區舉辦的「國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇」表示，桃園是六都中最年輕的城市，不但企業及工業聚落快速發展，也擁有多元豐富的族群文化；第三屆亞太區青年論壇由台灣成功爭取主辦權，並在國境解封後於桃園舉辦，以亞太地區為出發點，探討女性領導力，相信將為世界帶來正面的影響與改變。

▲國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇桃園登場，探討女性領導力。（圖／新聞處提供）

張市長談到，「台灣國際職業婦女協會」（BPW Taiwan）由創會理事長，也是前副總統呂秀蓮女士於2008年4月向國際總會提出申請，並於同年5月29日正式獲得總會認可，成為台灣的新里程碑。張市長特別感謝呂前副總統的努力，讓台灣成為「國際職業婦女協會」第82個國家分會，並在歷任理事長近15年的經營之下，目前「台灣國際職業婦女協會」已成為台灣最重要的婦女組織之一。

▲國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇桃園登場，探討女性領導力。（圖／新聞處提供）

▲國際職業婦女協會亞太區青年總代表李佳樺(右三)，鼓勵更多青年女性在專業領域發揮影響力。

青年局長侯佳齡表示，「第三屆亞太區青年論壇」由「國際職業婦女協會」亞太區青年總代表李佳樺，帶領「桃園市青年國際職業婦女協會」共同籌備，並由市府青年局提供補助，以「女性領導力：後疫情時代的重生力量」為主題，邀請國內外各領域專家學者，包括中原大學董事長張光正博士、企管系張琦雅博士及藝術史學者Marcantonio Savelli博士等，從智慧教育、經濟轉型及藝文產業三大主題進行深度討論，鼓勵更多青年女性在專業領域發揮影響力。

侯局長談到，本屆論壇除了針對主題進行深度討論，青年局輔導的青創團隊「婕英生技」也在論壇設攤展示，行銷自創自產的「CIRILLA希莉亞」系列保養品，將桃園青創產品推廣國際。此外，桃園的青年創業政策包含資金友善、項目友善、資源友善、社群友善與數位友善5個友善主軸持續推動。

包括立法委員湯蕙禎、行政院政務顧問楊鄧今華、外交部非政府組織國際事務會副執行長吳竹君、市議員周玉琴、市府青年局長侯佳齡、台灣國際職業婦女協會創會理事長呂秀蓮、理事長郭壽珍、國際職業婦女協會世界總會理事長Catherine Bosshart、國際職業婦女協會亞太區青年總代表李佳樺等均一同出席活動。

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