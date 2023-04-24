桃園表揚372名模範勞工　張善政：持續推動「勞工五夠力」政策

▲桃園表揚模範勞工。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年度五一勞動節模範勞工表揚活動、24日於桃園區鉑宴會館舉行，共有372名模範勞工受獎。市長張善政表示，桃園是全國工業產值最高的城市，這是所有勞工朋友的辛苦付出，造就桃園的繁榮，感謝所有勞工朋友的貢獻，市府會持續推動「勞工五夠力」政策，打造優質的就業環境。

張市長提到，桃園市超過110萬名受薪勞工，勞工朋友更是桃園市百工百業成長動力的根基，每位勞工朋友在各自的工作崗位上相當辛苦。因此，有關工會盡力爭取相關勞工預算，市府也會努力達成，讓工會運作順暢，相信好的工會將是健全產業的基礎。

張市長指出，市府也將持續推動「勞工五夠力」政策，包括「擴大職訓力」、「提供成家力」、「增強工會力」、「強化保障力」與「提升對話力」，未來不論是在職訓、職場安全或協調勞資雙方之平台，市府會加把勁，讓工會及勞資雙方均能順利運作、妥善協調，期盼與勞工朋友共同打造快樂、優質的工作環境。

勞動局長李賢祥表示，本次表揚活動「五一作伙來感謝」，取自諧音是「有你」或「有他」，代表共同感謝勞工朋友辛勞的付出，而活動更表揚372位來自各行各業的模範勞工，除了在工作領域的優秀表現外，多數勞工朋友也在工作之餘參與社會服務，展現桃園市勞動力的實力與優秀素質，因此特別肯定及感謝勞工朋友及背後支持家人的付出。

包括市議員段樹文、陳美梅、黃婉如、市府勞動局長李賢祥、桃園市總工會理事長翁政國、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市產業總工會理事長朱梅雪、各產業及企業代表等均一同出席活動。