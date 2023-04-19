視察中壢汙水下水道工程　張善政：讓施工資訊更加透明

▲桃園市長張善政視察中壢區汙水下水道BOT系統工程施工狀況，聽取水務局長劉振宇說明。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

施工中的中壢區汙水下水道工程，攸關中壢區家庭污水處理重大工程，市長張善政今（19）日下午視察「中壢區污水下水道BOT系統三光路及青松街污水管線工程後表示，先進國家常以污水下水道接管率來評估環境與都市基礎建設指標，這項工程是桃園第2大污水促參計畫，也是市民非常期盼工程，未來完工後，可處理20萬戶家庭污水，也可讓桃園居住環境變得更好。

張善政指出，污水下水道是平時看不到的隱形建設，對市民生活環境與品質而言是非常重要工程，今天除視察工程進度與品質外，也希望讓市民瞭解污水下水道工程進度。桃園目前有3個主要的污水下水道工程，包括桃園、中壢與埔頂等三大BOT案，雖然工程大部分位於地底下施工，但對路面交通仍造成一定影響，因此請工程單位務必落實交通維持措施，讓公共安全能夠做到盡善盡美。市府也會透過里長宣導，讓施工資訊更加透明，期盼市民更支持污水下水道建設。

張善政首先視察中壢區三光路上的中壢區污水下水道BOT工路面交通維持措施，隨後前往青松街還進入地底6米深處查看管徑135公分已完成的污水管線品質。張善政強調，此段污水下水道空間較為狹窄，雖是在5、6年前完工，但仍可看見施工品質良好，希望第1期工程能於今年9月如期順利啟用。

水務局長劉振宇說，中壢區污水BOT計畫範圍包括高鐵桃園車站特定區、中壢與內壢交流道附近特定區計畫區、中壢平鎮都市計畫區與中壢龍岡地區都市計畫，目前污水下水道管線已完成約10公里，持續往中壢市區方向推進，中壢水資源回收中心全期每日污水處理量達15萬6,800噸，共分為4期推動，第1期工程預計將於今年9月可完工通水。

▲張善政深入管徑僅135公分已完工污水管線查看工程品質。

此外，中壢污水BOT計畫施工期間，除要求廠商落實交維計畫外，現場亦將設置柔性告示牌，針對高風險工區增設紐澤西護欄、爆閃燈與3層防墜網。每日工區收工後廠商將回傳照片或影片，以掌握現場收工情形，未來施工完成後，亦將由民間機構辦理路面修復，提供用路人平整路面。水務局每周將於「水meet桃」粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/7RqzLy）公布下週污水施工位置，以便用路人提前避開施工路段，讓市民的不便降到最低。