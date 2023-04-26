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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客+機組員大清查　折騰2hrs結果曝

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園機場今（26日）上午接獲通報，中國國際航空航班CA185上藏有爆裂物，班機在11時27分降落後，桃機要求該班機停於南跑道上，並出動兩部X光車檢查，全機共118人花約2小時安檢後，未發現有爆裂物。

▲▼桃機驚傳爆裂物 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局出動兩部X光機進行安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃機驚傳爆裂物 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲103名旅客、3名機師、12名空服員逐一檢查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司今接電子郵件信箱，聲稱8時25分從北京起飛的中國航空CA185上藏有爆裂物，該班機在11時27分降落後，航空警察局調派人員以及兩部X光車至機邊執行安檢，12時41分旅客開始下機，分兩列逐一人身安全檢查及隨身行李檢查，共計有103名旅客、3名機師、12名空服員。

▲▼桃機驚傳爆裂物 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲花約2小時安檢後，未發現有爆裂物狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

戴103名旅客全部下機並完成人身及隨身行李檢查後，再由安檢大隊防爆員及刑警大隊蒐證人員登機執行航機清艙安全檢查，並於13時30分完成航機檢查，未發現有爆裂物狀況。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲該輛班機準備返航。（圖／民眾提供）

據了解，該中國國際航空班機，已完成所有安檢，下午三點半移動到南跑道邊的614接駁機坪，準備執行返回北京航班。

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