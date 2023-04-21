石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工　蔡英文：可確保北部地區穩定供水

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮上，包括蔡英文總統、行政院長陳建仁與桃園市長張善政等人都出席，聽取水利署長賴建信說明防淤隧道功能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

歷經六年施工竣工啟用的「石門水庫阿姆坪防淤隧道」今（21）日舉行竣工典禮，總統蔡英文致詞時指出，這項建設將為台灣水利建設寫下重要一頁，期盼中央、地方一起密切合作，共同團結度過極端氣候的挑戰；未來，透過阿姆坪防淤隧道，可以強化水力排砂能量，再搭配陸挖、抽泥等措施，不僅提升石門水庫清淤效率，更可強化營運安全和延長水庫壽命，對穩定北部地區供水，將帶來重大效益。

蔡英文總統、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、桃園市長張善政、經濟部長王美花等人今天上午出席「石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮」，蔡英文表示，未來將藉由阿姆坪防淤隧道強化水利排砂能量，再搭配路挖、抽泥等措施，不僅可提升石門水庫的清淤效率，更能強化營運安全及延長水庫的壽命，對於穩定北部地區的供水可帶來重大的效益。

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用後，可延長水庫使用壽命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文還提及，阿姆坪防淤隧道的完工為台灣水利建設寫下重要的一頁，更是台灣水利建設的重大里程碑。將來除要持續加強投入清淤、維持庫容、穩定北部地區供水外，也要持續加速推動海水淡化廠的興建，包含石門水庫至新竹聯通管建置及伏流水規劃，期盼提供更多元的水源，強化區域供水能力。

陳建仁也提及，阿姆坪防淤隧道的完工啟用，見證在面臨環境變遷所帶來的極端氣候下，政府是如何攜手解決台灣的問題，在水利署同仁的努力與國軍的支援下，全國水庫清淤量已將近1,800萬立方公尺，創下歷年最高，達過去每年平均清淤量的3倍，其中石門水庫去年清淤量高達440萬立方公尺，出淤量大於進淤量情況下，水庫庫容量將逐步增加，感謝各界共同努力，讓新北、桃園與新竹的民生、產業、農業用水更加穩定。

▲石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，桃園市長張善政致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政說，石門水庫的供水區包括新北、桃園與新竹，其中桃園市更是最主要的供水地區，近幾年隨著桃園人口持續增加，民生用水需求也隨之攀升，而產業用水及農業用水也必須穩定供應，因此石門水庫阿姆坪防淤隧道的竣工，對於桃園的民生、產業及農業用水的供應，是一個非常重要的保障。

張善政強調，延長石門水庫壽命需要大家共同努力，並非僅依賴阿姆坪防淤隧道啟用，還必須推動集水區上游清淤工作，減少石門水庫清淤輸送對台3線、台4線交通運輸負擔，市府將配合開闢替代道路，藉此降低當地交通影響。