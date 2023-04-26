男同學踹下體碰胸部...霸凌1年　可憐小四女童「只敢用書包擋」

▲桃園市某國小家長控訴就讀小四女童長期遭班上男同學以拳腳相向，甚至踹踢下體等處霸凌，教育局今天指出，已展開性平調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

韓劇「黑暗榮耀」在北台灣上演！桃園市某國小家長向民代控訴，就讀小四的女兒從去年小三開始，被同班男同學以言語羞辱、毆打等方式霸凌，導致女兒身心俱疲，不敢回學校上課，而學校處理過程有瑕疵且消極。市府教育局今（26）日回應指出，已啟動性平調查，已責成校方進行校園霸凌通報並儘速調查。

女童家長指控，本月12日女童進教室時，先遭男同學言語侮辱，後來更以拳腳相向，女童被毆打、踹下體，導致胸、臀與會陰處鈍傷，男同學毆打同時，女童曾書包阻擋，但還是遭男同學毆打，女童事後向老師反映，老師雖曾指責男同學，但仍不聽勸告，仍然持續霸凌女童。由於女童自小三後長期被男同學霸凌，因此已前往派出所對男同學提告。

女童家長還說，這段期間校方曾致電家長希望能撤告，而提告後，男同生又於本月20日持續霸凌，隔天女兒表示上廁所很痛，趕去醫院掛急診才知道身體多處受傷，經醫院建議加掛身心科，才發現已有急性壓力反應。女童家長指控，案發至今，對方家長一直沒有積極處理，直到提告後才透過老師出面協調。

被害女學生家長認為，自己是低收入戶，霸凌事件希望警方與校方能秉公處理，希望讓女童轉班，不要繼續與男同學在同一個環境。

男同學生家長則回應，接獲校方通知後已再三告誡孩子絕不可再犯，也透過老師積極與對方家長聯絡，但後續並未收到校方通知仍有霸凌行為，校方通知後自己也非常生氣，認為校方若早點通知，自己一定會積極處理，不會讓霸凌情事一再發生，希望能向被害者當面道歉，也願意配合學校調查結果與法律處置。

針對此案，市府教育局發表聲明強調：

一，經調查係因疑似行為人對疑似被害人踢下體和觸碰胸部，學校於年4月12日知悉，並於同日進行校安通報。

二，學校已召開性平會決議受理本案調查，本案正進行調查中，並會加強對相關學生輔導。提及疑似長期被霸凌部分，也責成校方進行校園霸凌通報並儘速調查。

三，有關疑似霸凌未通報部分，將查明並追究相關人員責任。

四，後續將督導學校需積極輔導案內學生，提升性平意識，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動及防制霸凌意識，以共同營造友善、健康及安全的校園學習環境。

校方指出，校安事件發生後，學校就情況評估是性平事件或是疑似霸凌事件通報，12日有發生言語衝突事件，20日則是學生不小心碰撞在一起，目前有請被害者家長出面說明詳細情形，但家長不願意。校方除校安通報外，也會一併啟動霸凌通報機制，目前市府社會局已介入並進行家訪。如調查結果屬實，將會啟動轉班，不要讓2位學生有接觸的機會。

接獲陳情市議員黃瓊慧認為，無法理解校方面對霸凌案件消極處理態度，若如家長所述，女童被霸凌已有一段時間，校方竟未啟動霸凌案件調查程序，未善盡保護學生角色，教育局應該主動調查處理程序上是否有人為疏失。