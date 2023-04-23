侯友宜展母雞氣勢？北部5首長「類站台」　高虹安、鍾東錦突缺席

▲侯友宜參與「北台8縣市首長會議」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜有意角逐2024總統大位，適逢北北基桃竹竹苗宜8縣市組成的「北台合作平台」今年邁入第20年，新北市今（23）日在三峽集結8縣市發表合作議題宣言，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科共同出席，場面宛如「類站台」，侯與他們的互動格外吸睛。

新北市今年作為「北台合作平台」的主政縣市，今天在三峽客家文化園區舉辦「北台政策提案競賽入圍發表會暨合作議題宣言」，侯友宜、蔣萬安、張善政、謝國樑、林姿妙、楊文科齊聚一堂。新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦則臨時缺席，改由副市長代理，由於兩人立場傾向鴻海創辦人郭台銘，不免引發關注。

活動開始時，侯友宜與蔣萬安、張善政、謝國樑一同進場，彼此交頭接耳、互動親暱，4人座位也都緊鄰在一起，顯示北北基桃是最緊密的合作夥伴。

會後連訪時，蔣萬安、張善政、謝國樑、楊文科、林姿妙都排排站在侯友宜身後，場面有如「類站台」有媒體問到這樣是不是代表大家都支持侯友宜選總統？只見蔣萬安、張善政、謝國樑、楊文科臉上都流露笑容，但也笑而不答。侯友宜則出面解危，說今天是北台合作平台的活動，謝謝大家。

至於侯友宜先前不滿國民黨選策會納入黑金人士，在臉書高調反對黑金復辟，因此今天與涉貪被起訴的林姿妙彼此互動，亦格外引人注目。從位置安排上，林姿妙在最右側，與侯友宜之間隔了蔣萬安、謝國樑，幾乎沒有互動；而侯友宜上台介紹林姿妙時，特別說「距離最遠的林姿妙縣長」，實是饒富玄機。