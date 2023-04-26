　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

▲桃園市2名陳姓男子去年5月至7月間以起子或砂輪機破壞娃娃機店兌幣機，桃園警方查出至少犯下6起竊盜案，竊得逾5萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市2名陳姓男子去年5月至7月間以起子或砂輪機破壞娃娃機店兌幣機，桃園警方查出至少犯下6起竊盜案，竊得逾5萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2名陳姓男子共組竊盜集團，專門鎖定抓娃娃機店下手，去年5月至7月間，2人分工犯案，1人開車把風、另1人以砂輪機破壞娃娃機店兌幣機後竊取財物，桃園警方根據被害人報案，2人至少犯下6起竊盜案件、竊得逾5萬元等財物。桃園地檢署調查後，將兩人依加重竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲的陳姓男子去年5月8日凌晨5時許，持螺絲起子在桃園區某娃娃機店破壞兌幣機欲竊走零錢，但未打開鎖頭悻悻然離去；同年月17日凌晨3時許，陳男找來44歲另一名陳姓男子，以分工方式，1人負責開車與把風，另一人則持砂輪機配壞娃娃機店內之兌幣機，竊得零錢約1萬餘元後逃逸。

2名陳姓男子得手後又在附近另一家娃娃機店，以相同方式破壞兌幣機，竊取1萬餘元後逃逸；此外，陳男還與另一名已死亡的黃姓男子，以相同方式共同犯下3件相同竊案，分別竊取2萬2千餘元、9千餘元與2千餘元，案經被害人報案，警方則根據2名陳姓男子、黃姓男子分別在桃園、八德與中壢地區等娃娃機店作案，至少犯下7件娃娃機店竊案，竊取逾5萬元財物。

桃檢調查時，2名陳男坦承犯行，警方則提供監視畫面截圖佐證，檢方認為負責行竊的陳姓男子，攜帶凶器進入娃娃機店內行竊，犯行明確，檢方偵結依加重竊盜罪嫌將2名陳姓男子起訴，同案黃姓男子因已死亡則獲不起訴處分。

 【更多新聞】

桃園暗夜2頭黃牛逛大街　警扮牧童驅離！急叩飼主帶回牧場

►桃園「雨刷終結者」抓到了！退休男沒事找事做　至少6車被毀

男同學踹下體碰胸部...霸凌1年　可憐小四女童「只敢用書包擋」

 

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／高雄逆孫砍阿嬤！　「不准看電視」惹怒他
獨／壯觀！春風二哥「200座巨塔送行」　塞爆排到人行道
入獄1年　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去
狼師廁所性侵2女學生　帶去「課後輔導」
涉貪108萬怎麼花？　檢：顏寬恒拿來買瑪莎拉蒂
陳致中將入獄！　吳淑珍部分撤銷發回
爆乳妹酒駕撞死人判7年半　關309天變清純了
快訊／祖孫機車雙載出車禍　嬤當場失去呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

洗錢判刑1年將入獄　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去

詐108萬助理費怎麼花？　檢：顏寬恒用來買瑪莎拉蒂...付豪宅水電

金防部未爆彈小組悍馬車起火！殘餘彈藥車斗自燃　阿兵哥急停逃生

誆花6萬可「請駭客追債」　北市警私下連繫被害人...2大過免職！

專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

涉買票羈押150天「無保釋回」　彰化縣議員施嘉華今補宣誓就職

扁家弊案再定讞陳致中將入獄！吳淑珍洗錢部分撤銷發回

課輔狼師性侵2女學生！淫喊：摸胸是老師的動力來源　法官重判

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

洗錢判刑1年將入獄　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去

詐108萬助理費怎麼花？　檢：顏寬恒用來買瑪莎拉蒂...付豪宅水電

金防部未爆彈小組悍馬車起火！殘餘彈藥車斗自燃　阿兵哥急停逃生

誆花6萬可「請駭客追債」　北市警私下連繫被害人...2大過免職！

專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

涉買票羈押150天「無保釋回」　彰化縣議員施嘉華今補宣誓就職

扁家弊案再定讞陳致中將入獄！吳淑珍洗錢部分撤銷發回

課輔狼師性侵2女學生！淫喊：摸胸是老師的動力來源　法官重判

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

兩岸恢復「九二共識」？　張五岳：雙方無政治互信「有難度！」

公司當獵場！陸出版社大佬尾隨闖房間「欲性侵女下屬」：我婚姻觸礁

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

王美惠爭取3千萬　整修嘉義市國中小校園環境

漢光演習5月兵推！國安局未派人參加　江啟臣批：真是說不過去

日本台灣交流協會高雄事務所新所長　拜會黃偉哲暢談交流願景

唐玲癌末「為愛犬找乾媽」！　揭內心脆弱淚崩：補足缺失的那塊

張育成鉤狀骨骨折　周思齊過來人「痛到想罵髒話」神速歸隊

調皮鸚鵡桌上玩耍　下秒掉垃圾桶當「紅蘿蔔」...媽：差點尋鳥啟示

2個月小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼饋針筒微笑...根本天使狗

社會熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

即／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

大飛宿醉開車最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責

即／上個月底才千萬交保！顏寬恒今貪汙罪起訴

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

不僅嫖8酒店妹！　台南淫官還涉光電索賄案

更多熱門

相關新聞

教師車停校門外遭砸窗　被偷200修窗卻好幾千

教師車停校門外遭砸窗　被偷200修窗卻好幾千

雲林莿桐鄉台一線僑和國小校門口，日前發生連續竊盜案件，路邊車輛連兩天遭到砸破窗，車中財務遺失，金額不大但光換掉車窗就得花費數千，竊賊看準案發處沒有監視器而下手，但法網恢恢，斗六警分局鍥而不捨追查，順利掌握前科素行詹姓男子涉有重嫌，昨（24）日順利查緝到案依竊盗罪移送法辦並聲押獲准。

鎖定開放式籃球場偷皮夾　藏網咖被逮

鎖定開放式籃球場偷皮夾　藏網咖被逮

高雄女遛狗隨機開車門！偷15萬現金「爽住旅館看電影」

高雄女遛狗隨機開車門！偷15萬現金「爽住旅館看電影」

闖民宅洗澎澎還換上屋主衣服　怪女下場曝

闖民宅洗澎澎還換上屋主衣服　怪女下場曝

專偷工地接待中心　鴛鴦雙盜狂逃撞小黃慘了

專偷工地接待中心　鴛鴦雙盜狂逃撞小黃慘了

關鍵字：

專偷娃娃機竊盜分工合作加重竊盜

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面