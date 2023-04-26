專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

▲桃園市2名陳姓男子去年5月至7月間以起子或砂輪機破壞娃娃機店兌幣機，桃園警方查出至少犯下6起竊盜案，竊得逾5萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2名陳姓男子共組竊盜集團，專門鎖定抓娃娃機店下手，去年5月至7月間，2人分工犯案，1人開車把風、另1人以砂輪機破壞娃娃機店兌幣機後竊取財物，桃園警方根據被害人報案，2人至少犯下6起竊盜案件、竊得逾5萬元等財物。桃園地檢署調查後，將兩人依加重竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲的陳姓男子去年5月8日凌晨5時許，持螺絲起子在桃園區某娃娃機店破壞兌幣機欲竊走零錢，但未打開鎖頭悻悻然離去；同年月17日凌晨3時許，陳男找來44歲另一名陳姓男子，以分工方式，1人負責開車與把風，另一人則持砂輪機配壞娃娃機店內之兌幣機，竊得零錢約1萬餘元後逃逸。

2名陳姓男子得手後又在附近另一家娃娃機店，以相同方式破壞兌幣機，竊取1萬餘元後逃逸；此外，陳男還與另一名已死亡的黃姓男子，以相同方式共同犯下3件相同竊案，分別竊取2萬2千餘元、9千餘元與2千餘元，案經被害人報案，警方則根據2名陳姓男子、黃姓男子分別在桃園、八德與中壢地區等娃娃機店作案，至少犯下7件娃娃機店竊案，竊取逾5萬元財物。

桃檢調查時，2名陳男坦承犯行，警方則提供監視畫面截圖佐證，檢方認為負責行竊的陳姓男子，攜帶凶器進入娃娃機店內行竊，犯行明確，檢方偵結依加重竊盜罪嫌將2名陳姓男子起訴，同案黃姓男子因已死亡則獲不起訴處分。