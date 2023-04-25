母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

▲LINE又有免費貼圖！（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

母親節限定款貼圖來了！LINE最近釋出11款療癒貼圖，正巧5月母親節將到來，若晚輩們開不了口「我愛妳」，此時貼圖就能代為傳達情意，不管是傳給阿嬤、媽媽或其他長輩都適用。另外，《ETtoday新聞雲》也整理出低調的隱藏版貼圖，趕緊一鍵下載吧！

【一年一度母親節系列】

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LINE購物護照★幽默大媽母親節篇｜下載請點

下載期限：2023/5/10，90天

歡慶LINE MOBILE上線×超人氣插畫家大應援｜下載請點

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COACH全新貼圖，Rexy恐龍邂逅春季Tabby手袋｜下載請點

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【可愛療癒貼圖】

台灣拓人-拓樂老師 × 愛醬｜下載請點

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LINE TV × 帶筆晃晃 追劇人蔘｜下載請點

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【隱藏版貼圖】

LINE禮物 × 奶油小生｜下載請點（隱藏版）

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LINE購物商城 × 肥肥｜下載請點（隱藏版）

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波鴿家族×卡洛特｜下載請點（隱藏版）

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LINE購物 × 水中都是魚｜下載請點（隱藏版）

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