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母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE又有免費貼圖！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

母親節限定款貼圖來了！LINE最近釋出11款療癒貼圖，正巧5月母親節將到來，若晚輩們開不了口「我愛妳」，此時貼圖就能代為傳達情意，不管是傳給阿嬤、媽媽或其他長輩都適用。另外，《ETtoday新聞雲》也整理出低調的隱藏版貼圖，趕緊一鍵下載吧！

【一年一度母親節系列】

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LINE購物護照★幽默大媽母親節篇｜下載請點

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歡慶LINE MOBILE上線×超人氣插畫家大應援｜下載請點

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COACH全新貼圖，Rexy恐龍邂逅春季Tabby手袋｜下載請點

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台灣拓人-拓樂老師 × 愛醬｜下載請點

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LINE TV × 帶筆晃晃 追劇人蔘｜下載請點

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LINE禮物 × 奶油小生｜下載請點（隱藏版）

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