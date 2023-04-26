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東森購物祭出母親節多項優惠　AI繪畫「我的超人媽咪」參加票選送孝親禮

東森購物網「我的超人媽咪」（圖／東森購物網提供）

▲近來Chat GPT生成式AI掀起熱門話題，東森購物網推出畫「我的超人媽咪」活動，只要使用AI繪圖，畫出你心目中的超人媽咪，在5月2日前投稿參加票選，第一名可獲得tokuyo垂直律動機，參與投票的會員也可獲得東森幣。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

全民普發6,000元現金，大部分人都已拿到手，適逢母親節將至，東森購物網推出了多項促銷方案，讓顧客可以為母親送上最溫暖的心意。活動包括消費滿額抽獎、周末搶紅包及超取活動。近來Chat GPT生成式AI掀起熱門話題，東森購物更順勢推出「我心目中的超人媽咪」人氣票選活動，只要使用AI繪圖，畫出你心目中的超人媽咪，在5月2日前投稿參加票選，第一名可獲得tokuyo振振好垂直律動機，參與投票的會員，每日投票也皆可獲得12枚東森幣。

東森購物網母親節暖身慶提前開跑，即日起到5/2（五）10:00，累積消費滿3,000元就能參加抽獎，中獎機率100%，最高可獲得1000枚東森幣，母親節當天下訂還有機會加碼回饋10%，最高可獲得1萬樂透金。母親節前每逢周末還可參加「搶紅包」遊戲，每場3小時，單日共5場，每場超過8000個獎項，100%中獎率。

東森購物網「我的超人媽咪」（圖／東森購物網提供）

▲母親節送禮，東森購物網推出購物清單。（圖／東森購物提供）

母親節將至，消費者開始著手採購母親節禮品。東森購物網發現，近一個月站上「美容」、「小家電」、「保健食品」等關鍵字搜尋量增加，其中又以保健食品最受消費者喜愛。為了滿足母親們的需求，東森購物特別推出「媽呀！真的是我的年代！母親節滿額送美肌好禮」活動，活動時間為4月28日10:00至5月15日10:00，精選保健品4折起，滿額3,000元限量再加送Demon面膜2盒，主打商品包括華齊堂燕窩禮盒精選組、iVENOR花纖油山茶花油軟膠6盒。

隨著夏天即將到來，東森購物網特別推出「啾愛媽咪獨家獻禮」活動，將於5/2（二）10:00～5/17（三）10:00期間展開，全館臉部保養4折起，單筆消費滿2,500元可抽雅詩蘭黛原生露，週末加碼滿2,000元再折200，推薦主打商品資生堂百優精純乳霜，優惠只要4,050元；另有媽咪寵愛禮，妝髮香水商品1折起、Sastty日本利尻昆布白髮染髮劑只要888元。此外，冷氣優惠也是一大亮點，政府節能家電汰舊換新最高省5,000元，額外指定加碼登記最高回饋1,200樂透金、再送10%東森幣，刷永豐最高回饋9,500刷卡金。
 

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