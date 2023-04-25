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社會 社會焦點 保障人權

上櫃公司主管對員工戳胸+掌摑！第三人冷眼看　桃園勞檢處回應了

▲桃園市某股票上櫃科技廠今年3月間傳出某主管因細故對員工搧巴掌霸凌事件。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲桃園市某股票上櫃科技廠。今年3月間傳出某主管因細故對員工搧巴掌霸凌事件。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某票上櫃公司被爆料，今年3月間1名主管在公開場合中對員工起口角，主管說到激動處不但以手指戳胸，還兩度動手搧巴掌，過程中旁邊一名員工全場冷眼看待都未阻止，非常冷血，被打員工則一臉委屈不敢回應，可能生怕工作不保；對此職場霸凌事件，桃園市政府勞動檢查處指出，已立即派員至該事業單位實施勞檢，雙方雖已達成和解，但事業單位未落實執行職場不法侵害相關紀錄，已通知限期改善，未改善者將依違反職安法規定處3至15萬元罰鍰。

根據網路社會事新聞影音貼文指出，位於桃園市某股票上櫃科技公司，今年3月12日上午，一名主管疑因工作上細故與員工起衝突，過程中，主管不但用力以手指戳員工胸部等處，還兩度動手搧了員工巴掌，員工始終低著頭不敢回應，畫面中還有另一名黑衣員工也在場，全場冷眼看待沒有幫忙勸阻，短短35秒畫面卻讓網友議論紛紛。

事後據廠商回應，這起事件是因工作上發生些小小衝突而起爭執，針對這件事情，公司針對雙方都已做處理，雙方也私下進行和解，公司對這位主管進行行政處分，至於是何種處分，廠方則未說明清楚。

桃園市政府勞動檢查處昨（24）日接獲這起某股票上櫃科技廠商發生霸凌事件後表示，接獲通報後已立即派員至該事業單位實施勞動檢查，經查該廠於3月12日發生勞工遭受部門主管嚴重肢體霸凌案件，雖雙方已達成和解，但該事業單位未落實執行職場不法侵害相關紀錄，將通知限期改善，未改善者將依違反職安法規定處新台幣3至15萬元罰鍰。

▲針對桃園市某股票上櫃科技廠傳出主管對員工霸凌事，市府勞檢處科長張裕欣提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市某股票上櫃科技廠傳出主管對員工霸凌事，市府勞檢處科長張裕欣提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞檢處科長張裕欣呼籲，一般事業單位應依職業安全衛生設施規則第324條之3，訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫及採取暴力預防措施，勞工在職場上遇到職場霸凌時，應主動向公司提出不法侵害調查，對於工作期間遭受言語汙辱或毆打等霸凌事件，已涉及觸犯刑法，建請通報警政機關或循司法途徑處理，以維護自身權益；另外市府勞動局為強化對勞工族群之法律扶助服務，於每週一、週三及週五下午2時至5時於桃園市政府3樓提供「免費律師諮詢服務」，以協助勞工爭取自身權益，歡迎多加利用。

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