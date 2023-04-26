小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝

▲台中市議員江和樹爆料，大里區某國小男童遭洪姓老師掐脖撞牆。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市議員江和樹今日爆料，大里區某國小六年級男童因遲到以及考卷訂正問題，遭洪姓男老師掐脖，還抓著衣領去撞牆。有其他家長曝光，洪師前一天就在限時動態發出學生考卷照片，上頭寫著「太爽了，X班一群渾蛋故意用原子筆訂正，說人話不聽的一堆混球當然要動手啦！明天走著瞧」並附上愛心符號，疑似不滿該班學生使用原子筆訂正才失控。

江和樹指出，遭洪師毆打的男童，昨天上午11點左右前往參加特教課程遲到，教室內僅剩下洪師跟男童，洪師因男童考試成績不好，要求男學生抄考卷或幫老師按摩肩膀，都遭男童拒絕，未料洪師失控踢桌子，導致男童跌倒，男學生爬不起來又遭老師抓衣服、掐脖子拖去撞牆。

▲▼家長與男童今日出席記者會，男師也遭其他家長爆料，前一天就在社群媒體上放話。（圖／記者許權毅攝）



男童家長與孩子今日都現身記者會，男童還原當時狀況表示，事發後回到班上，向班導說要去保健室才讓事情曝光，保健室阿姨、班導向學務主任反應，把洪師找來後，洪不斷要男童不要把這件事說出來，若說出等到國中還會要人盯死你。

男童表示，洪師上課時就曾大聲吼學生，曾經有另名同學在玩水壺，洪師衝過去拿起水壺砸該生，導致該生受傷，自己是班上第二名遭到老師暴力對待的學生。

▲▼ 洪師還曾寫下自己是「XX（國小）打小孩股份有限公司」員工。（圖／記者許權毅攝）



男童家長表示，接獲學校通報「學生跟老師發生問題」，校方還強調「這次孩子都沒有做什麼」被老師動手。洪師向家長表示，不要聽信孩子一片之詞，去保健室只是要替自己辯解，且指責男童很難管教，要家長自己帶回，從頭到尾皆未道歉。

▲家長表示，校方態度好，但是該名洪師始終沒道歉，經轉述才承認動手。（圖／記者許權毅攝）



家長還說，當下生氣地跑到學校，開頭就質問洪師「為何要掐脖？」洪師卻辯稱「沒有沒有，這是一片之詞，他說的話不能相信。」不肯承認動手，直到當天晚上才經由主任告知，才得知洪師私下向校方承認動手一次。

家長表示，校方態度積極、有誠意，主任也有親自到家裡關心，但是現在孩子不敢上學，很怕再度遇到洪師，直言很不適任。江和樹呼籲，教育局應該暫停該師任教接受調查，市府應將通報機制透明化，並且淘汰不適任教師以及納入第三方機制。