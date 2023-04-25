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特戰上尉輔導長翻牆「超商喝到天亮」　指揮官怒了！他下場超慘

▲已退伍的前陸軍特戰指揮部杜姓上尉，去年9月晚間在營區擔任留守主管時，未經請假擅離職守與另3名同僚翻牆出營區在附近便利商店飲酒作樂，事後被抓包。（示意圖／視覺中國CFP）

▲已退伍的前陸軍特戰指揮部杜姓上尉，去年9月晚間在營區擔任留守主管時，未經請假擅離職守與另3名同僚翻牆出營區在便利商店飲酒作樂，事後被抓包。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

前陸軍特戰指揮部服役的杜姓上尉軍官，去年9月間在營區擔任留守主管時，竟在凌晨時分與其他3名同僚翻牆外出，在營區旁的超商飲酒作樂，直至天亮才醉醺醺返回營區，事後被抓包擅離職守被送桃園憲兵隊偵辦；桃園地檢署複訊時，杜姓上尉等人坦承不諱，檢方偵結依陸海空軍刑法之長官擅離部屬罪嫌將杜起訴；另3人則依擅離職守罪起訴。

桃檢調查，31歲的杜姓上尉為陸軍特種作戰指揮部某營區的上尉輔導長，去年9月1日起至4日擔任營區留守主管，不料他竟在2日凌晨3時許，未經請假核准，與林姓、杜姓與沈姓3名同僚翻牆離開駐地，前往營區旁邊之超商飲酒作樂，直至清晨6時許從營區大門返回部隊，結果事後指揮官震怒下令查辦，部隊報請桃園憲兵隊偵辦。

桃檢調查時，杜姓上尉坦承犯行不諱，其餘3名同僚亦坦承擅離營區之事實，部隊指揮官則出示陳述意見狀、被告等人翻牆示意圖、營區大門進出紀錄表等資料佐證，足見杜姓上尉犯行明確，檢方偵結依涉犯陸海空軍刑法將4人提起公訴，而杜姓上尉已於今年2月間退伍。

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