以為紅牌重機「叭聲」挑釁　駕駛拿50公分長西瓜刀下車怒嗆

▲一輛白色豐田轎車前晚行經龍潭區觀光大池前，疑似紅牌重機按喇叭提醒，車上黑衣男子持西瓜刀下車向騎士怒嗆。（圖／翻攝臉書《自社會事影新聞》）

記者沈繼昌／桃園報導

1輛白色豐田轎車前（23）日晚間行經龍潭觀光大池附近時，疑似與紅牌重型機車發生行車糾紛，在路口等停紅綠燈時，1名黑衣男子下車持西瓜刀下車向騎士怒嗆，整個過程被後方車輛行車紀錄器清楚拍下；龍潭警方指出，已鎖定白色豐田黑衣男子到案說明，持刀恫嚇行為將依恐嚇罪嫌函送法辦。

根據臉書《社會事影新聞》貼文，有網友指稱，1輛大型紅牌重行機車騎士行駛龍潭區龍元路往市區方向行駛，行經龍潭觀光大池旁，1輛白色豐田轎車疑似變換車道，大型重機鳴按「喇叭」卻引發駕駛不滿，在路口處等停紅燈時，身穿黑衣男子持西瓜刀下車向大型重機騎士怒嗆，態度十分囂張，後來因龍元路轉綠燈，黑衣男才悻悻然持刀返回車上。

▲圖為案發現場空景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，事後重機騎士心生畏懼，向警方報案。騎士指稱，因白色豐田轎車臨時變換車道，他緊急煞車發出巨大聲響，可能引起轎車駕駛人誤會，下車持長約50公分西瓜刀怒嗆，他向黑衣男子說明是重機煞車聲音本來就如此，對方才離開。由於重機騎士已製作筆錄提告，警方根據影片鎖定白色轎車車主身分，並通知到案說明。

▲龍潭警分局龍潭派出所所長孫祥愷說明事發過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局龍潭派出所所長孫祥愷呼籲，民眾行車務必遵守交通規則，如發生行車糾紛，應採取理性平和方式解決問題，或撥打110報案專線請警方到場處理，切勿因一時衝動而情緒用事，導致誤觸法網，警方已鎖定該涉案白色轎車車主通知到案說明，對整起案件仍待調查釐清，黑衣男持刀恐嚇部分將依恐嚇罪嫌函送桃檢偵辦。