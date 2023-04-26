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小六男童遭掐脖、拉衣領撞牆　狠師放話「上國中找人盯死你！」

▲小六男童遭狠師掐脖、拉衣領撞牆還嗆「若不忘，上國中找人盯死你！」（圖／市議員江和樹提供）

▲小六男童遭狠師掐脖、拉衣領撞牆還嗆「若不忘，上國中找人盯死你！」（圖／市議員江和樹提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市市議員江和樹今天爆料，大里區一間國小六年級男學生因上課遲到以及考卷訂正問題，昨天（25）日上午遭洪姓男老師掐脖子、抓衣領去撞牆，導致頭、臉、頸部挫傷、右大腿、右膝等處瘀青，甚至還恐嚇男學生「若不忘記，上國中還要找人盯死你」。家長事後帶孩子到醫院驗傷，並到警局提告。記者去電校方，校長未接電話；教育局則回應，學校昨日即進行校安通報，至於老師不當管教行為，教育局已請學校今天召開校事會議研議處理。

江和樹預計兩點召開記者會，預先發布新聞稿表示，遭洪師毆打的男學生，昨天上午11點左右前往參加特教課程遲到，教室內僅剩下洪師跟男童，洪師因男童考試成績不好，要求男學生抄考卷或幫老師按摩肩膀，都遭男童拒絕，未料洪師失控踢桌子，導致男學生跌倒，男學生爬不起來又遭老師抓衣服、掐脖子拖去撞牆。

新聞稿中指出，洪姓老師事後還叫男學生將今天的事忘掉，甚至放話「如果沒處理好，等到國中還會叫人盯死你」。當時有其他學生在教室外目睹事件經過，事後男學生回報其他老師後，校方才知道這件事。

男童家長昨天12點6分接獲學校通知前往學校，洪師一開始還否認動手毆打小孩，辯稱是學生一面之詞，讓家長為之氣憤，之後隔數小時洪師才承認有動手。

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