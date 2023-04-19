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敦化國小合唱團唱統戰歌　教育局調查校方3缺失「將懲處校長」

▲▼ 學區房,敦化國小。（圖／記者林裕峰攝）

▲台北市教育局認定敦化國小校方有3項行政缺失。（圖／資料照片）

文／中央社

台北市立敦化國小合唱團錄製「我們同唱一首歌」影片登上中國春晚，遭指成為中共統戰工具。台北市教育局調查後發現校方有3項行政缺失，將要求檢討改進，並懲處校長劉建男。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚日前揭露，敦化國小合唱團今年1月接受福建電視台邀約，拍攝唱統戰歌曲「我們同唱一首歌」的MV，內容登上中國春節晚會，成為中共統戰樣板。台北市長蔣萬安因此要求教育局進行調查。

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台北市教育局長湯志民今天上午接受媒體聯訪表示，調查發現敦化國小在依照「台北市高級中等以下學校受邀進行表演活動作業原則」規定審查活動邀請過程中的行政處理流程有缺失，已要求校方檢討改進。

至於教育局高層是否曾被中共統戰單位聯繫並協助邀請敦化國小合唱團唱統戰歌曲，湯志民表示，調查顯示，福建電視台是直接與敦化國小校長劉建男聯繫，教育局沒有任何人員針對此事接觸劉建男。

教育局說明，劉建男接獲福建電視台邀請後，有在校內行政會報上提起討論，會議結論認為唱「我們同唱一首歌」不合適，因此向福建電視台反映要換歌曲或改歌詞，對方隔了兩週後才回應可以不要唱部分歌詞，劉建男再度提到行政會報中討論，最後答應了這個邀請。

教育局指出，此時因為已經接近學期末，校方在週五透過通訊軟體詢問家長意見後，隔週三便完成錄音、週四完成錄影，週五舉行休業式。

教育局了解事發過程後認定敦化國小有3項行政缺失，首先是行政會報審查邀請的過程沒有留下完整書面會議紀錄，再來是詢問家長意見僅透過通訊軟體而不是書面通知，最後是無法確認因應議員關心要求填報的彙整表是誰負責填報。

教育局指出，這3項缺失將請敦化國小釐清相關人員責任並檢討改進，同時針對劉建男督導不周、思慮不縝密部分舉行校長成績考核會進行懲處。至於處分內容，教育局表示，涉及個人隱私不便透露。

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